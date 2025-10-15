15 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Las exportaciones de carne aviar crecieron 8% en valor

1 minuto de lectura
7 horas atrás Fm Alpha

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que las exportaciones de carne aviar registraron un crecimiento interanual del 8% en valor durante el período enero-agosto de 2025, alcanzando un volumen total de 112 mil toneladas y casi USD 155 millones, según datos del INDEC. El desempeño positivo del sector avícola se complementa con el fuerte crecimiento del consumo interno. El consumo de huevos marcó un nuevo récord histórico de casi 380 unidades per cápita por año, ubicando a la Argentina entre los principales consumidores del mundo, de acuerdo con estimaciones de la cartera agropecuaria nacional. Por su parte, el consumo de carne aviar también mostró una mejora interanual del 1,2% en agosto, al pasar de un promedio de 45,11 kg por persona al año en 2024 a 45,67 kg en 2025, lo que equivale a un aumento de más de medio kilogramo por habitante. Esta tendencia refleja la creciente valoración del pollo y el huevo como alimentos de alto valor proteico, accesibles y saludables, esenciales en dietas equilibradas por su aporte de aminoácidos, vitaminas y minerales. En paralelo, la faena de aves aumentó un 1% interanual entre enero y agosto, con un total de casi 495 millones de cabezas, impulsada por la mayor cantidad de reproductoras alojadas, base de la producción de pollos parrilleros.

Fuente: Revista Chacra

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

La construcción muestra señales de recuperación tras meses de caída

1 semana atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El 95% de los trigales del centro-norte santafesino muestra condiciones óptimas

2 semanas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Construirán dos parques solares en Sarmiento (San Juan) con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

3 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 3ra. fecha del Clausura

9 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Todo listo para el 23er. Encuentro Internacional de Teatro del Borde

40 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Juegos Bonaerenses 2025: segunda medalla dorada para Las Flores

47 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Las exportaciones de carne aviar crecieron 8% en valor

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.