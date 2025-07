Milei en La Rural: Los productores celebraron la baja de las retenciones

El Presidente encabezó este sábado el acto central en la Exposición Rural. El líder libertario fue ovacionado tras anunciar la reducción en los gravámenes al campo.

Javier Milei en La Rural: el juego de la silla

Una ausencia que se hizo notar fue la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien el mandatario no tiene vínculo desde hace meses. Fuentes del entorno de la titular del Senado señalaron a Ámbito que Protocolo de Presidencia no autorizó los ingresos de sus acompañantes ni le informaron en qué sector se ubicaría.

«Una Vicepresidente de la Nación no puede asistir sola, es inadmisible, tiene que ser informada acerca de dónde estará ubicada y tener confirmación de los lugares de ella, su equipo e invitados, por parte del área de protocolo de Casa Rosada», argumentaron a este medio fuentes cercanas a Villarruel.

Pese a que no la mencionó en su discurso, Javier Milei le dedicó un momento a su ex compañera de fórmula: «Es increíble que los mismos viajes que curiosamente son criticados por quienes gastan viaje tras viaje por los viáticos del Congreso para fines personales, pasear, o políticos, rosca». Hace unos días, Villarruel había respondido de forma irónica cuando un usuario le reclamó por sus viajes al interior. «En avión de línea, no un avión privado. No uso aviones del Estado, esos los usa Milei y su hermana», replicó la vice.

En el lugar que le había asignado la entidad rural se sentó finalmente el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en tanto que la organización optó por mover un banco a todos los asistentes para evitar que quedaran sillas vacías en la foto oficial.

El faltazo de la Vicepresidenta ocurre días después de que Javier Milei la tildara de «bruta traidora» en su discurso en el marco de La Derecha Fest, que tuvo lugar la semana pasada en Córdoba. A esto se suman las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró que la funcionaria «no forma parte» del Gobierno.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires junto a su esposa, la periodista Belén Ludueña. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aaires

Por otra parte, pese a que al primer mandatario lo separaban tan solo dos sillas del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri -quien concurrió con su esposa María Belén Ludueña-, no hubo saludo entre ambos. La explicación oficial aludió a que Milei ingresó por un lugar distinto a las radas principales, pero lo cierto es que una vez concluido el evento, cuando todos los funcionarios se levantaron de sus asientos para estrecharse manos y abrazos, tampoco hubo diálogo entre ambos.

El aplausómetro

Sin lugar a dudas, el anuncio de la baja de retenciones fue el fragmento más ovacionado por el público. Sin embargo, hubo un segundo momento de algarabía, que fue cuando el Presidente defendió el superávit fiscal y apuntó contra la ley de movilidad jubilatoria y el bono de $110.000 aprobados por el Congreso.

«Por todas estas razones y para proteger el superávit fiscal, que es el ancla que nos está llevando al futuro, ¡vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar el país a la bancarrota y a la pobreza!«, sentenció el mandatario, desatando el aplauso de los asistentes.

Los ministros acompañando a Javier Milei en la 137 Exposición Rural. Jefatura de Gabinete

El Presidente calificó la iniciativa de la oposición como un «tribuneo sensiblero, financiado con el bolsillo ajeno» y a sus impulsores como «genocidas del futuro».

Pero además, hubo un tercer tópico que compartió el podio: las alusiones a la expresidenta Cristina Kirchner. La dirigente del PJ, cuya condena ya había sido celebrada por el titular de la SRA Nicolás Pino, también fue recordada por Milei. “Recordemos la fijación que tenía la doblemente condenada y ahora presidiaria con llamarle yuyo al producto que había financiado toda su aventura colectivista. Nosotros sabemos que son el sector que más invierte y que más innova en todo el país, generando casi la totalidad de las divisas netas y todo eso con el Estado quedándose con una enorme parte de su producción para financiarse», cuestionó.

En tanto, entre los funcionarios más aplaudidos primó, además del dúo Milei y el ministro Caputo, la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich. La exministra macrista fue también muy requerida para selfies por parte de los distintos visitantes.

Las palabras del presidente de la SRA

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, inició su discurso sosteniendo que desde el sector debían ser «realistas» y «señalar lo que falta por hacer. Porque si algo tenemos claro es a dónde no queremos volver«.

En esa línea, señaló: «Sabemos qué hacer y nos gusta nuestro trabajo. Sólo pedimos que nos dejen hacerlo sin más adversidades que las de la Naturaleza, que luego se encarga de compensarlas». Así, hizo hincapié en una serie de cuestiones.

Comenzó hablando de las retenciones, afirmando que desde 2002 estas aportaron «más de u$s200.000 millones a las arcas del Estado»: «¿Dónde está hoy ese dinero? ¿Qué hicieron con él los Gobiernos? ¿Qué mejora en la situación del campo, o en la situación del país, se ha logrado con el dinero de las retenciones? Ninguna».

El titular de ls Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, celebró la baja de las retenciones. Sociedad Rural Argentina

Así, procedió a describirlas como un «problema» más allá del campo: «Las retenciones no son un problema sectorial de los productores agropecuarios. Las retenciones trascienden nuestro negocio. Son un flagelo para el bien común, un daño que se le hace a la Argentina en su conjunto, trabando gravemente su desarrollo».

Para Pino, se trata de «un impuesto injusto» ya que las consideró «discriminatorias con respecto a los demás sectores económicos del país, y desalientan la producción agropecuaria»: «La terrible consecuencia es que las pequeñas y medianas empresas del campo se están ahogando».



Para complementar, mencionó un «compromiso» con la administración de Milei para que sean «eliminadas definitivamente»: «El camino está marcado entonces. No dudamos, no queremos dudar, de que el Gobierno cumplirá con el objetivo de ‘cero retenciones’, más temprano que tarde».