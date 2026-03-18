Mirta Hein de APHOGARD: “Invito a la comunidad a que entren y vean lo hermosa que está quedando la Casa Hogar”

Con el empuje de la ciudad, APHOGARD sigue adelante con sus obras, nos anoticiamos de la colocación de pisos y ahora revestimientos de paredes con cerámicos que nos motivó a conversar con su Pta. Mirta Hein.

“La obra no ha parado en ningún momento, el tema pisos ya está, falta concretar parte de galería externa pero lo interno se concluyó, ahora se está trabajando en revestimiento de baño, cocina y lavadero, que se realizó con materiales donado por la Fundación Banco Provincia…Destacar los equipos de trabajos de la obra, en la construcción de la casa, en nuestro caso tenemos equipos de albañilería, plomería, carpintería, electricidad, etc. que nunca bajaron los brazos, hay mucha voluntad y compromiso para que la obra nunca pare…” Decía.

El sueño de colocar las aberturas: “El año pasado el bono contribución fue un éxito, tenemos un gran agradecimiento a la comunidad porque se vendieron todos los números y así se pudo pagar la mayoría de las aberturas…” Sobre los controles de la obra, dijo: “Controles provinciales tenemos seguidos en cuanto a la arquitectura porque al tener que ver con la discapacidad todo debe estar en regla ante lo que será la Casa Hogar. Hay muchas cosas a realizar, cumplir en cosas de la discapacidad (baños, ventanas, sillas de ruedas, aberturas) …”

Sobre los miembros de la institución, dijo: “Dentro de la institución estamos bien, es una comisión que es heterogénea porque somos personas de distintos rubros, todo se pone sobre la mesa para resolver, opinar y decidir sobre lo que se puede llevar adelante. Habrá diversas opiniones pero todo tiene que ver con llegar a un buen fin. Aquí no importa bandería política ni nada por el estilo, estamos todos con la misma mirada, construir un hogar para la discapacidad…Tenemos que tener un corazón abierto para que lo único que tenga que interesar es el bien, muchas veces tenemos que relegar algunos pensamientos o sentires, siempre puede haber alguna aspereza, pero todo se habla, se armoniza y se llega a buen puerto…Ahora viene la asamblea, el jueves 26 en el Centro de Día a las 20hs. Invitamos a todos los socios a participar, se va a leer el acta del ejercicio anterior, será muy intensa porque lo que se hizo en el 2025 fue muchísimo…”

Sobre lo programado para este año, dijo: “Este año tenemos eventos institucionalizados, como la pollada del 25 de mayo, la Lotería Solidaria en junio, la Tarde de Aromas y Sabores, son los eventos grandes pensados y que están institucionalizados además de un nuevo bono contribución. Toda etapa va culminando y se van cubriendo los gastos de mano de obra y material gracias al aporte de socios y padrinos, padrinos que nos aportan 3000 pesos por mes, y son alrededor de 500. Estuvimos también convocados para estar en dos remates importantes que la ciudad tuvo hace pocos días…” Comentaba.

Ante la posibilidad de la llegada de subsidios, dijo: “Hemos recibido subsidios el año pasado y siempre estamos tirando redes, bienvenido que llegue de donde sea, la obra avanzó y es una maravilla, se pueden ver las fotos y los videos… visitar el lugar y ver con la responsabilidad con la que se trabaja es distinto, los invitamos a todos a ir, observar y admirar todo lo que se está haciendo…” Culminaba orgullosa Hein.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A MIRTA HEIN

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