Primera movilización del 2026 en Azul para pedir por la Autovía en ruta 3

(Fuente: Verte Azul) Se realizó en la tarde del pasado domingo en la rotonda del Cristo, en el ingreso a Azul por la Ruta Nacional Nº 3, la primera movilización del año para reclamar por la construcción de la autovía. La convocatoria fue impulsada por Vecinos Autoconvocados de Azul, quienes volvieron a manifestarse para reclamar por la construcción de la Autovia en la ruta 3. Del encuentro participaron vecinos y referentes vinculados al reclamo. En la imagen pueden verse algunas de las personas presentes, entre ellas Mariela Zabaleta (Olavarría), la senadora provincial María Inés Laurini, Fernando Fortunato (integrante de Autoconvocados por la Autovía de la Ruta 3) y Patricia, de Estrellas Amarillas, además de otros vecinos que acompañaron la convocatoria. La autovía sobre la Ruta 3 es un reclamo histórico de la región, impulsado por vecinos y organizaciones que buscan mejorar las condiciones de circulación y reducir la cantidad de accidentes en esta importante vía de conexión del país.

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