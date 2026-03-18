Fiesta del Hospital: Lalcec Las Flores estará presente con un kiosco dulce

(foto archivo) Lalcec Las Flores informa que estará presente con un kiosco dulce en la Fiesta del Hospital que se desarrollará los días 21 y 22 de marzo próximos. «Solicitamos tu colaboración. Si nos podés donar pasteles, alfajores o budines te esperamos para entregarlos en la Casa de la Salud (Avda. Rivadavia 535) este viernes 20 de marzo de 17 a 21hs. Tu ayuda, nos ayuda a ayudar», indica la nota llegada a nuestra redacción.

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