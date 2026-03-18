18 de marzo de 2026

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Fiesta del Hospital: Lalcec Las Flores estará presente con un kiosco dulce

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha
(foto archivo) Lalcec Las Flores informa que estará presente con un kiosco dulce en la Fiesta del Hospital que se desarrollará los días 21 y 22 de marzo próximos. «Solicitamos tu colaboración. Si nos podés donar pasteles, alfajores o budines te esperamos para entregarlos en la Casa de la Salud (Avda. Rivadavia 535) este viernes 20 de marzo de 17 a 21hs. Tu ayuda, nos ayuda a ayudar», indica la nota llegada a nuestra redacción.

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