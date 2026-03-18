18 de marzo de 2026

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La Buena Noticia: Corrientes busca abrir el mercado de Estados Unidos para naranjas y mandarinas

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6 horas atrás Fm Alpha

En un paso estratégico para la economía regional, el ministro de Producción de Corrientes, Walter Chavez, y el intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, encabezaron la firma de un acuerdo destinado a destrabar las exportaciones de cítricos dulces hacia Estados Unidos. La actividad, realizada en el Salón Dorado municipal, reunió a referentes de FEDERCITRUS y FUNDANEA. El convenio establece un marco de trabajo conjunto entre el Estado provincial y la Fundación Regional de Sanidad y Calidad Citrícola del Nordeste Argentino para cumplimentar las exigencias internacionales. La provincia acompaña este proceso con una inversión de 70 millones de pesos provenientes del Fondo de Desarrollo Rural, reafirmando el respaldo oficial a las gestiones fitosanitarias. De este modo, provincia se consolida como uno de los principales polos productivos del país, con cifras que respaldan la necesidad de abrir nuevos mercados externos.

Fuente: El Litoral (Entre Ríos)

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