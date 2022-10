Murió Silvana Suárez, ex Miss Mundo de Argentina

La ex Miss Mundo de Argentinamurió este viernes a los 64 años en la localidad cordobesa de Nono a causa de una enfermedad grave. La ex modelo y ex esposa del dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos,

se consagró en 1978 Miss Mundo, en el concurso de belleza celebrado en Londres, Inglaterra.

Fue la segunda representante argentina en lograrlo, después deen 1960. En 1999, protagonizó un tenso cruce con Mirtha Legrand durante una de sus “mesazas” , cuando se negó a responder las preguntas que la “diva de los almuerzos” le hizo respecto a su divorcio de Ramos, con quien estuvo 11 años casada.Fuente: Minuto Uno