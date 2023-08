O. Urruchúa en la Feria del libro de Tandil: “he convivido más con mis compañeros que con mi propia familia …”

El se animó a esta aventura de llevar este sueño a una realidad que es tener su primer libro publicado… La idea es que nos cuente el proceso que no es tan fácil, no es sentarse y escribir, hay un trabajo previo que se hace a la hora de publicar un libro. El libro visualiza el costado humano de alguien que tiene un uniforme…” decía en la presentación Marina Aleoni Carranza directora de la editorial en la sala Movediza en la 18º edición de la feria del libro que se desarrolla hasta el 20 de agosto en la Cámara Empresarial de Tandil.

Por su lado el escritor, expresó: “Este libro más que nada es compartir experiencia de las historias, vivencias durante mi carrera policial, el libro está dedicado a eso. El mayor desafío fue convertir las vivencias en palabras que no es nada fácil. Pude detallar los hechos más relevantes en cada destino, me manejé con fechas y lugares a través de un legajo que tenía y eso se fue en el libro…Escribía hasta llegar al final del día. La importancia que tiene el libro es que tal vez puede ayudar tratando se trabajar con responsabilidad, pero nunca olvidarse de la familia que es lo principal, a veces por el trabajo uno deja muchas cosas, ellos son los que siempre están a tu lado. Detrás de un uniforme hay una persona que tiene una vida propia…El consejo que daría es hacer las cosas con responsabilidad y tener empatía con el compañero, si tiene vocación que siga para adelante…Me ha pasado en distintas circunstancias que he convivido más con mis compañeros que con mi propia familia. La gente piensa que uno cumple su horario, se saca el uniforme y descansa. Se es policía las 24hs. Hay que tener empatía con el personal policial en la calle y que lo traten como un amigo y no como un enemigo. He recibido muchas críticas constructivas y mensajes de personas que me dicen que el libro lo va “llevando” hasta el final. Tiene vivencias desde donde yo nací hasta el día de hoy. Anécdotas hay muchísimas, lo que más me marcó es el dolor por la pérdida de un amigo en un accidente…” Decía.

Luego, es un mano a mano con Ernesto Varela, contó: “Es como haberse sacado algo de encima, como que estoy mas relajado, esto lo estoy esperando desde principio de año… uno a veces sin darse cuenta está más en el trabajo que con su familia. Hoy estoy retirado y sigo teniendo a mis seres queridos a mi lado gracias a Dios…Me di el lujo de haber hecho el libro luego de pasar tantas cosas…” sobre la más difícil que le costó relatar, dijo: “lo más triste es lo vivido en 2008 cuando allanamos un lugar con autopartes que pertenecían al actual fiscal. Me costó un sumario. Fue muy triste, y ese señor todavía sigue en su cargo…” En el final: “Ojalá me gustaría presentar el libro en Las Flores, sería un orgullo…”

Audio de la presentación

Urruchúa con su familia

