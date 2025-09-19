OTAMERICA concretó la primera operación simultánea de tres buques en Puerto Rosales

OTAMERICA alcanzó un nuevo hito en la logística energética argentina al completar, por primera vez en la historia de Puerto Rosales, la operación simultánea de tres buques tanque en sus instalaciones: el San Matías I, el Río Spirit en el nuevo muelle y el Cabo de Hornos en la monoboya Punta Ancla. La maniobra marca un antes y un después en la capacidad operativa de la terminal, consolidando la ampliación recientemente finalizada en el marco del proyecto Rosa Negra, que próximamente comenzará su etapa final de obra. Durante la operación, el buque tanque San Matías I —tipo Panamax, de 228 metros de eslora— descargó 73.000 m³ de crudo procedente de Vaca Muerta, mientras que el Río Spirit —tipo Suezmax, de 280 metros de eslora— cargó 115.000 m³ de petróleo con destino a Estados Unidos. En simultáneo, el Cabo de Hornos operó en la monoboya Punta Ancla, completando así la primera experiencia de actividad plena con los tres amarraderos de OTAMERICA en servicio.

Fuente: La Nueva (Bahía Blanca)

