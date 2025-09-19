19 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

OTAMERICA concretó la primera operación simultánea de tres buques en Puerto Rosales

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

OTAMERICA alcanzó un nuevo hito en la logística energética argentina al completar, por primera vez en la historia de Puerto Rosales, la operación simultánea de tres buques tanque en sus instalaciones: el San Matías I, el Río Spirit en el nuevo muelle   y el Cabo de Hornos en la monoboya Punta Ancla. La maniobra marca un antes y un después en la capacidad operativa de la terminal, consolidando la ampliación recientemente finalizada en el marco del proyecto Rosa Negra, que próximamente comenzará su etapa final de obra. Durante la operación, el buque tanque San Matías I —tipo Panamax, de 228 metros de eslora— descargó 73.000 m³ de crudo procedente de Vaca Muerta, mientras que el Río Spirit —tipo Suezmax, de 280 metros de eslora— cargó 115.000 m³ de petróleo con destino a Estados Unidos. En simultáneo, el Cabo de Hornos operó en la monoboya Punta Ancla, completando así la primera experiencia de actividad plena con los tres amarraderos de OTAMERICA en servicio.

Fuente: La Nueva (Bahía Blanca)

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Gastón Díaz, el argentino de 17 años oriundo de Lanús que compite por ser el mejor estudiante del mundo

3 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Formosa fue elegida por una fundación internacional para implementar tecnología de energías alternativas en las viviendas

1 semana atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Renunció el presidente del Senasa en medio de la interna por la importación de vacunas

2 meses atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Llaves encontradas en la vía pública

7 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

OTAMERICA concretó la primera operación simultánea de tres buques en Puerto Rosales

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

El SMN emitió doble alerta amarillo por lluvias para Las Flores

14 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: importante reunión con funcionarios por la Escuela para Jóvenes Conductores

16 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.