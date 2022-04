Paco Abraham desafía al Río Pinto 2022

El evento mas significativo del sur de américa en lo que respecta a Moutain bike se llevará a cabo en la Pcia. de Cordoba este fin de semana, tendrá su punto de partida en la ciudad de La Cumbre, a metros de la terminal de Omnibus en plena ruta 38, y tiene como objetivo recorrer 82 kilómetros con diversos obstáculos, subidas, bajadas muy pronunciadas que necesitan de corredores con gran destreza para soportar dicha travesía.

Este año, Las Flores contara con un competidor, ya que situación económica no ha favorecido. En este caso para esta edición cuenta con 4181 inscriptos en todas sus categorías, conversamos con el legendario Paco Abraham: «Haciendo la vigilia, esperando el día de mañana que partimos para La Cumbre a ver si puedo volver a completar este sueño tan grande que es volver a completar el recorrido, ya tengo 86 años con eso voy a ir a correr 80K en camino de montaña de ripio… La categoría Master E es de 70 años para arriba, la otra vez nos fue muy bien, la corrí con 82 años, soy el de más edad que llegó a la meta, largar para la foto, pero llegar llegan pocos de mi edad, son mas de 6 horas en la bicicleta, en la última fue cuando hice el mejor tiempo, los km están fijados en 82 pero todo depende del clima, por ejemplo en la edición de 2018 la lluvia hizo desviar algunos tramos en el Río Pinto y terminamos haciendo 88 kilómetros…entreno mucho, y con complejos vitamínicos para estar bien, estoy muy bien preparado, bien entrenado, yendo al gimnasio de Luciano Ponce, me siento muy bien físicamente pero con 86 años es diferente, iremos para allá seguro con la familia casi completa que siempre me acompaña. Ojalá que el clima nos acompañe…cuando la gente de Rió pinto se enteró que volvía me dijeron que me esperaban con mucha alegría y ansiedad. No sé cuántos chicos de Las Flores irán, la verdad que no es fácil ir hasta allá, con los gastos de combustible, alojamiento y comida. También la inscripción que no es barata pero se trata de la competencia más importante de Sudamérica. Cuando se suspendió por la pandemia se hizo una nueva categoría de 75 años. Yo vengo regalando años en mi categoría porque hay muchos competidores de menor edad.

ENTREVISTA A PACO ABRAHAM

