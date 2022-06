Paro de auxiliares: dispar acatamiento en las escuelas florenses

Luego de la medida de fuerza anunciada el pasado viernes por el gremio ATE en el marco del «Día del Empleado Público», la 91.5 constató que en algunas escuelas florenses la actividad este lunes casi normal en la mayoría de los casos. «En nuestro caso se garantizó el dictado de clases en los dos turnos debido a que los auxiliares nos informaron que no se iban a adherir al paro», informaron desde la EP 43, que funciona en la Escuela Normal. Por su parte, desde la EP 4 manifestaron «que si bien una portera del turno mañana se sumó al paro los cocineros asistieron para brindar el servicio. En tanto que en el turno tarde el portero sí se adhirió». Por otro lado, en las escuelas donde la medida de fuerza era realmente efectiva se observó la presencia de directores y al menos un docente. Consultado el presidente del Consejo Escolar, Eduardo Sández, este explicó que «el acatamiento ha sido dispar. Se deja en claro que la medida la lleva adelante el personal auxiliar y no el personal docente. Si los primeros no están en la escuela eso hace que los docentes no puedan cumplir su actividad». En tanto, el secretario general de ATE seccional Las Flores-Monte-Gral. Belgrano, Jorge Alvaro indicó que «acá en Monte hay un 50% de adhesión, en Belgrano un 20% y en Las Flores no iba a haber clases en la Escuela Laboral, Escuela 501, EP 10, 1, 19, 2 y 21, entre otras. Me parece que los compañeros de Las Flores tomaron conciencia que el Día del Estatal es por ley y hay que tomárselo y no por la actitud de un ministro que deroga esa ley».

Eduardo Sández (Pte. del Consejo Escolar):

Jorge Alvaro (ATE):

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram