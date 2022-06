La Patria a Caballo hizo posta en Rosas

FM Alpha estuvo anoche en uno de los fogones que cobija cada noche a los jinetes que se lanzaron desde Ayacucho el pasado 22 de Junio en el marco de los 156º aniversario de la capital del ternero y la yerra. Al equipo que, por estas horas se le suman los florenses Ricardo Guerendiain, su nieto de 15 años y Fabian Ros que representa a la Escuela Agropecuaria de nuestra ciudad. La travesía esta enmarcada y motivada ante el injusto asesinato ocurrido en 1828 al ex gobernador de la Pcia. de Bs. As. Manuel Dorrego. Las próximas postas serán: Gorchs -Berra- Lobos-Navarro.

Ricardo Guerendiain: «Estamos realizando esta Marcha con mucha energía aunque con los años se hace más pesado, cuesta más. Entre los florenses que participan está Fabián Ros y mi nieto Vicente Carricart. También está el amigo Adolfo Bécquer de Puan que ya a hecho marchas con nosotros. A diferencia de las cabalgatas que son todas guiadas nosotros la planificamos previamente. Queremos agradecer a la gente de Rosas por el recibimiento».

Adolfo Becquer: «Esta marcha es muy importante como todas las que hemos hecho. Es la marcha al Coronel Dorrego, llamado coronel del pueblo. Fue un fusilamiento más que injustos y se considera el primer golpe de estado porque en ese momento Dorrego era gobernador de la provincia. Lo que hacemos tiene una raíz histórica».

Fabián Ros: «Personalmente es una emoción grandísima que me hayan invitado a participar porque siempre los estuve siguiendo. Ellos tal vez no saben lo que despierta en la gente estas marchas. En cada visita van dejando cosas pero también van tomando otras. Es histórico lo que hacen y hoy me sumo a ellos».

Vicente Carricart (15): «Esto es más que un sentimiento. A mí de chiquito me gusta andar a caballo. Aprendí con mis dos abuelos. No puedo estar en todas las postas porque no puedo faltar a la escuela pero seguramente en el último tramo me volveré a sumar».

Antonela (integrante del equipo de filmación): «Yo vengo de Ayacucho filmando con el equipo técnico. Estamos con el sonidista y el director de fotografía».

Agustín (integrante del equipo de filmación): «Soy de Capital Federal. Estamos trabajando a dos cámaras para abarcar la esencia del viaje y el amor por los caballos. Pero también el sentido histórico porque se resalta la figura de Dorrego. Nosotros calculamos que será un documental de una hora, hora y media, sería como una película».

Prof. Lina Cardoso (historiadora): «Es volver a juntarnos. Se genera una energía y solidaridad y muchas ganas. Esto comenzó en 2005 y es bueno que empezamos de nuevo con las marchas históricas. Esta es cortita pero tiene mucho sentido patriótico. En Navarro nos esperan y dejame recordar que esta nueva marcha se ha declarado de interés legislativo nacional».

Leo Carabajal (músico): «Es un sentimiento especial. Tenemos que rememorar este momento porque es historia. Dorrego fue gobernador y en su honor se hace todo esto. Siempre es bueno recordar y hacer que la gente conozca esa historia. Hacemos la marcha con esas razones, lo mismo fue con la marcha de Tucumán, el Exodo Jujeño, la de los Cabildos y la de las universidades».

Audio de la conversación con distintos integrantes de la agrupación

