Peña Folklórica en Rosas + Baile

Estarán:

Agustín Rolleri actuando y presentando (de Alberti)

Leonardo Serrano y Los Zorzales (de Azul)

Héctor Escudero ( de Cachari)

Escuela de Danza municipal (Las Flores)

Taller de folclore Alma Fuerte (Cachari)

Centro Cultural «El Malacara» (Las Flores)

Cierra la Peña a todo trapo con Matías Martínez (de Gral. Belgrano)

Para finalizar, gran baile con: Nery y su cumbia, Mauri » el Colo» Franco y Los del Pueblo. Preventas limitadas comunicarse 2244-469511 WhatsApp o pasar por Seguros Mercantil Andina.

