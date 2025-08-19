Peña Folklórica en Rosas + Baile

Peña Folklórica en Rosas + Baile1 minuto de lectura
Estarán:
Agustín Rolleri actuando y presentando (de Alberti)
Leonardo Serrano y Los Zorzales (de Azul)
Héctor Escudero ( de Cachari)
Escuela de Danza municipal (Las Flores)
Taller de folclore Alma Fuerte (Cachari)
Centro Cultural «El Malacara» (Las Flores)
Cierra la Peña a todo trapo con Matías Martínez (de Gral. Belgrano)
Para finalizar, gran baile con: Nery y su cumbia, Mauri » el Colo» Franco y Los del Pueblo. Preventas limitadas comunicarse 2244-469511 WhatsApp o pasar por Seguros Mercantil Andina.