¡Por la gloria, Vitu!: Las Leoncitas juegan la final del Panamericano Junior

La selección argentina Sub-21 disputará este martes a las 19:45hs. la final del Campeonato Panamericano Junior que se disputa en Asunción (Paraguay). El cotejo decisivo será ante EEUU y podrá verse en vivo por el canal You Tube de panamericansportchannel. Las Leoncitas vienen invictas en el torneo y llegan luego de derrotar 4-1 a Chile en semifinales. Se trata del último certamen oficial preparatorio para el equipo juvenil con el objetivo de la cita mundialista a disputarse en Santiago de Chile (Chile) del 1° al 13 de diciembre .

