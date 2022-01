Pesar en el pedestrismo local por el fallecimiento de Ricardo Couttone

Una triste noticia enlutó este jueves a nuestra comunidad. El reconocido vecino y ex atleta falleció este jueves a la edad de 52 años. En sus años de esplendor, logró un sinnúmero de podios en diversas competencias regionales. «En 1999 ganó 26 competencias regionales», publicó ese mismo año el desaparecido semanario florense «El Tablón». Solía entrenarse solo sin un plan de carrera aunque en los últimos años fue el Prof. Luis Arano quien lo supo guiar. «Si no consigo apoyo es imposible seguir corriendo. Pero no me doy por vencido, seguiré golpeando puertas», afirmó en un reportaje a dicho medio escrito. Lamentablemente, el tiempo le dio la razón. Durante sus últimos años recibía una pensión del estado, vivía solo y se lo veía colaborando con el Movimiento Cristiano Misionero. Sus restos fueron velados en la Casa Velatoria de la Cooperativa Eléctrica y trasladados al cementerio local. (Fotos: gentileza Diego Navas y Julio Giménez)

