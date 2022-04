Pre Federal: Ferro arriesga su prestigio en 25 de Mayo

Se la jugará esta noche desde las 20:30hs. ante el duro Argentinos. El partido será transmisión de FM ALPHA 91.5. Irá a tierra venticinqueña con sus refuerzos Mariano Mesera y Rodrigo Mannara

(Por Flavio Iacomini)

Partidazo esta noche en la ciudad bonaerense del carnaval. La primera división de Ferrocarril Roca pondrá en juego también allí, todo su bagaje futbolístico alcanzado en su recorrido en los campeonatos federales cuando se enfrente con el Decano.

El equipo de Manuel Montiel, Diego Rivarola, el arquero Flavio Biglia, Nicolás Locatelli y Jonatán Lopardo, por citar solo algunos nombres del muy buen equipo de 25 de Mayo, tendrá enfrente a un conjunto de Eduardo Sandez que buscar traer un buen resultado de un reducto difícil porque la revancha para los ferroviarios, siete días más tarde se definirá en su casa de Avellaneda y Vidal.

Para esta noche los albicelestes, con sus jugadores históricos del ascenso Sergio Cenzano y Luis María Suarez en cancha, también contarán con sus flamantes incorporaciones donde se destaca la presencia de ex Gimnasia y esgrima de La Plata Mariano Mesera y ex Lanús y Racing de Avellaneda Rodrigo Mannara como así también el arquero Gonzalo Nuñez y el central ex Huracán de Parque Patricios y San José de Oruro en Bolivia Leonardo Rafael Villán.

El encuentro, que comenzará a las 20,30 y que tendrá como jueces a una terna arbitral de 9 de Julio, será transmisión central de FM ALPHA 91,5.

