José Gutiérrez representará a la Selección Argentina de Taekwondo en el mundial de la categoría senior hasta 76 Kg.

El deportista oriundo de Ica, Perú estuvo en “el periodístico” comentando su necesidad económica para asegurar su viaje, y tiene tiempo hasta mañana a las 20 hs. Para juntar $ 25.000.-

El evento que se llevará a cabo en Amsterdam, Holanda, en el mes de julio del presente año. El Sabón, nacionalizado argentino y florense por adopción, a cargo de los entrenadores Sabón Maximiliano Rodríguez Blanco y la Sabonín Fernanda Arrúa de la ciudad de San Miguel del Monte, obtuvo este importante logro al alcanzar el segundo puesto en el tercer selectivo disputado en el Microestadio de Lomas de Zamora, en el marco de una jornada de alto nivel ya que nadie se quería quedar afuera de la cita mundialista. Por otro lado, el taekwondista agradeció el apoyo de la Secretaría de Deportes del municipio e hizo mención al excelente trabajo del Maestro Alberto Maidana, quien será el encargado de que llegue en óptimas condiciones de cara al evento internacional.

“Escuela la tengo en el comité de UCR dando clases hace algún tiempo con el pago de un alquiler que me bonificaron estos meses por este viaje. Con el tema de la cuota estoy complicado porque me falta conseguir para poder comprar el paquete del vuelo, hay que comprar todo junto, vuelo, hotel, comida, inscripción. Ahora el valor de cada deportista es de 3 mil dólares, el valor del dólar para los argentinos hoy nos complica muchísimo…..nuestra modalidad aún no tiene la importancia, el comité olímpico aporta para la televisación pero nos piden objetivos, buenas actuaciones, es hasta hacernos un lugar, pude participar de representar a mi país, se me dio el ok para viajar y representar a Perú, pero prefiero aceptar el desafío de representar a Argentina, mi hijo nació en Las Flores, pasar el filtro del clasificatorio y poder postularte a los selectivos. Pude lograr como segundo mejor argentino, eso fue lo más difícil, clasificar, y ahora está lo más económico, el apoyo cuesta…tampoco me quiero quedar sin trabajo, estoy en Coopershoes…el entrenamiento ahora pasa a ser de elite con gente con experiencia y el citatorio fue en Lomas de Zamora, Monte, San Vicente. Eso significa poco descanso, nos piden que estemos al 100 por ciento porque vamos a competir con todo los mejores… …ahora pude pelear con gente que fue a los Mundiales…. me faltan 25 mil pesos para comprar el paquete, el vuelo para sellar mi participación y luego contar con un dinero adicional para tener 2 mil dólares más para hotel y transporte…me faltan 130 dólares..la Federación está en cierto modo preocupada por la movilidad del dólar.. los papás de los alumnos tenemos alguna actividad, por ejemplo hacer un pollo con fritas a sólo 800 pesos este fin de semana…hay gente que está detrás mío, otros competidores que esperan si voy o no si no ocuparán mi lugar. Mis alumnos son 15 aproximadamente, en cambio en Monte tienen más alumnos (150) y allá tienen más posibilidad para poder juntar, ahora el municipio de Las Flores me está ayudando y ojalá la gente pueda ayudar a cumplir mi sueño…estaría lindo que la ciudad tenga un representante en el Mundial y ojalá tener un campeón del mundo. Remarcaba.

ENTREVISTA A JOSE GUTIERREZ

