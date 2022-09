Primera División: Ferro y Deportiva empataron y definen sus clasificaciones en la última fecha

Igualaron 1 a 1 el domingo en el estadio del CEF N° 6. Diego Barragán convirtió el gol ferroviario. De rebote, en la espalda de Emiliano Gioiosa, fue el gol de los albiverdes para conseguir la paridad.

(Por Flavio Iacomini)

Un inicio que ilusionó a los simpatizantes de Ferrocarril Roca que pisaban el estadio de la avenida San Martin con nueva dupla técnica y con un mediocampo lleno de figuras del futbol local, que terminó desdibujado en el final cuando a los 32 del segundo tiempo Juventud Deportiva empató el partido y el conjunto albiverde se fue del estadio a puro festejo.

Ese contraste estuvo marcado desde el arranque con un predominio futbolístico favorable a los albicelestes que con Juan Ignacio Curuchet por la derecha y con Damián Chicho Petreigne por la izquierda, mostraron cartas interesantes que hicieron replegar al equipo de Luciano Borda que no encontraba la pelota.

Con la tenencia casi absoluta del balón, el equipo de la dupla Juan Cruz Candina –Luciano Bertamino, con Facundo Eliuyza, Luis Maria Suarez, Sergio Cenzano y Emanuel Tus, ocupando espacios centrales en mitad de cancha en la búsqueda final del punta Diego Barragán, el primer tiempo fue muy favorable a los ferroviarios que encontraron el gol dentro del área chica por intermedio del “Ruso” Barragán que definió de media vuelta a los 15 minutos de juego.

Poco cambió desde ahí, solo que los jugadores de Deportiva no se apichonaron y se sintieron todo el tiempo en partido. Razón por la que disputaban cada pelota con intensidad y amor propio y se las ingeniaron en tres o cuatro ocasiones para tratar de complicar al arquero Aguirre con centros cruzados que el 1 ferroviario pudo bien resolver.

El segundo tiempo, mucho no varió pero después de los dos cambios con la salida de Facundo Eluayza y “Chiho” Petreigne, Ferro perdió su mayor posesión en mitad de cancha y Deportiva mostró más dinámica y ganas para mirar el arco de enfrente,

Ferro se perdió un par de goles que hubiesen congelado el partido. Debajo del arco Diego Barragán tuvo una clara, otra increíble de Emanuel Marino desde el piso y así dos o tres ocasiones más.

A los 32 fue la jugada del tiro libre frontal de 30 metros, la salida con los puños hacia adelante de Ignacio Aguirre, la pelota pegó en la espalda del “indio” Gioiosa y se metió de emboquillada en el arco que da hacia calle Pellegrini desatando toda la locura del festejo.

El sincrodestino ferroviario ya estaba señalado y por más que tuvo otras posibilidades después para ganar el partido, como fue la última jugada donde Sergio Cenzano enfrentó al arquero y remató muy desviado, la suerte ya estaba echada para el conjunto de la nueva dupla y todo terminó igualado.

El próximo fin de semana, en el clásico ante El Taladro, Ferro deberá ganar pero igual tendrá que esperar que pasará con sus rivales, ya no dependerá de si mismo para poder alcanzar la clasificación.

Juventud Deportiva, de gran torneo, con 9 unidades como Ferro, estará en la misma situación cuando se tope con el duro Barrio Traut.

El domingo 17, se acabarán las palabras y el futbol florense, en el año del mundial, tendrá a sus cuatro semifinalistas.

Ferrocarril Roca: Ignacio Aguirre, Darian Loggia, Santiago Magno, Gonzalo Caputo, Emmanuel Tus, Facundo Eluayza, Juan Curuchet, Diego Barragán, Luis María Suarez, Sergio Cenzano. Relevos: Alexis Gómez, Iván Lozano, Valentino Carpinetti, Emanuel Marino, Grabriel Cenzano, Iván Maldonado. D.T: Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino. Ayudantes de Campo. Luis Gatusso-Silvio Carpinetti- Agustín Peters. P.F: Miguel “Turi” Elgue.

Juventud Deportiva: Lucas Borda, Gino Viera, Lucio Torres, Jeremías Cárdenas, Alan Duartes, Braian Fosco, Juan Correa, Jorge Corbetta, José Iribarne, Tomás Risso, Braian Alvarez. Relevos: Mariano llamas, Alan Nicoliello, Catriel Zuaznavar, Gianluca Iacomini, Braian López, Emiliano Gioiosa, Joaquín Propato. D.T: Luciano Borda, Ayudantes de Campo; Jonathan Bazán y José Allende.

Arbitro: Diego Pascual. Líneas: Alejandro Bastón y Matías Flores (Saladillo).

