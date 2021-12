Prof. Juan C. Febre – florense y reconocido por la UNLP

Radicado en La Plata pero siempre con Las Flores en el corazón, el Prof. Febre, quien acaba de ser reconocido en la UNLP habló este martes en “El Periodístico”. Explicó que “me fui cuando tenía 18 años pero siempre estoy volviendo como dice la canción, primero estuve un año en San Fernando como profesor de educación física y fuimos quienes de alguna manera incorporó el handball en la provincia”. Febre fue también Director de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires. “Luis Arano fue un referente para todos nosotros, alguien a quien nunca olvido”, Febre fue presidente de la Asociación de Handball de la Provincia de Buenos Aires, “una vez estuve por ir a Las Flores para homenajear al querido Chita Barbieri, pero la terrible inundación del 2013 en La Plata hizo imposible viajar, no tuve homenaje ni lo solicito porque cuando nos vamos de muy joven a estudiar buscamos otros horizontes pero Las Flores, la Escuela Normal, y El Taladro siempre están presente en mí….. “Un salón de la Universidad de La Plata lleva su nombre”, Unos días antes me avisaron que iba a entregar una plaqueta, fue un honor porque no lo imaginaba… yo decía estoy vivo y sigo trabajando, verme en una gigantografía me da una sensación rara, por eso no subo al salón arriba de la Universidad. Recuerdo mucho a mi amigo Pedro Cantet, gran jugador de fútbol y básquet, como así también a su hermano. Pedro era una excelencia en esos dos deportes. Había una cancha abierta donde jugaban mucho, El Taladro y Deportiva, con Calles, Corbeta, Toto Guerrero, grandes amigos, ellos me llevaron siendo muy joven, tenía 17 años cuando debuté en primera. Yo de los profesores tengo un gran recuerdo del Tano Falasco, Hugo Rodríguez, Marta Echalecu, una gran atleta, era atleta de salto en largo y jabalina y Angelita Municoy que era la prima de los Mora, no quisiera olvidarme de nadie, Peki Folini que jugó en Vélez, y Laucha Propato que se fugaba, era el 9 en Huracán, era un ídolo para nosotros cuando nos cruzábamos en la calle. Me exilié en Brasil, San Pablo, iba vía México, me fui disfrazado de La Plata, por el pensamiento mío. San Pablo es mi segunda tierra. El Plan Cóndor abarcaba toda lantinoamérica y no me sentía seguro en ningún lado, pero allí abarcó buena parte de mi carrera deportiva, lo de Boric en Chile es un aire fresco. Esto refleja toda la Amércia del Sur. El Mercosur, cuando se crea en el 93 y luego se desarrolla significó una gran aceptación, y Brasil y Argentina son dependientes uno y otro. Luego llegué a La Plata y estaba dedicado a promocionar deportes como el softball. Eso lo desarrollamos mucho en la Universidad y el Club Estudiantes. Fue también el handball y el atletismo y luego traemos el fútbol sala. EL handball me apasionó por sus características parecidas al fútbol, llegamos a la Asociación Nacional y se competía con clubes de Capital Federal…el fútbol femenino existía primero en las afueras, orillero, ni las mujeres de la alta sociedad lo querían, no le gustaba.. Somos latinos y en ese pensamiento retardado de la mujer que tenía que estar en la casa por los hijos, “acá había chicas que me decían que las dejó el novio porque la vio salir con los botines..” el futbol femenino está llamado a ser una de las grandes especialidades dentro del fútbol, en otros también ha crecido, si hay básquet femenino de primer nivel por qué no puede haber fútbol femenino, ahora está profesionalizado y lo televisan a partir de que lo agarró la AFA.

ENTREVISTA COMPLETA A JUAN CARLOS FEBRE

Biografia de Juan Carlos Febre ingresando a este Link

http://educacionfisicasf.com.ar/febre.html

