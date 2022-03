Rauch plantación de marihuana: Operativo conjunto con la DDI de Las Flores hablamos con el comisario Cristeche

Un hecho atípico se dio en las últimas horas en la vecina localidad. Según se confirmó secuestraron más de 30 plantas gigantes de marihuana. Al respecto, el comisario Cristeche afirmó este martes en “El Periodístico” que “casi no hay antecedentes de un secuestro de este tipo. Se comenzó con una investigación sobre tenencia de plantas que no serían para uso personal y con todas las pruebas que se pudieron lograr avanzamos con el procedimiento. La verdad fue una sorpresa cuando llegamos, eran 32 plantas de marihuana, nos llamó la atención por la magnitud. Evidentemente había un trabajo que llevó su tiempo, la vivienda está ubicada en el barrio que está sobre la ruta 30. En principio no hay conexión con Las Flores, el allanamiento se hizo con la colaboración de la SubDDi de Las Flores”. Cristeche agregó que “es una época donde se facilita el tiempo de la cosecha, es el tiempo donde las plantas se preparan para poder procesarlas. La causa se inicia porque vecinos de la zona advierten sobre la presencia de ese tipo de planta, el aroma que emiten, luego se inicia la investigación con toda la premura y reserva. Luego de unos cuantos días de trabajo, se llega a esto. Se trataba de una persona que tenía una gran cantidad de estas plantas. Es muy común en estos tiempos que personas tengan en su propiedad planta de cannabis. Esto se va desvirtuando con el tiempo hay uso y abuso.

