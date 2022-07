Reconocimiento: una jugadora de El Taladro participó de un Torneo de Fútbol Masculino

Se trata de María Emilia Felice, del club El Taladro – categoría 2011- . Es la única niña entre 240 niños que participó del Torneo de Invierno organizado por el club El Fortín de Olavarría. Autoridades del Club y Florencia Caro, directora de política de género de la Municipalidad, le entregaron un reconocimiento. «Memi», alumna de la Escuelita de Fútbol desde los 6 años y que desde entonces no ha podido participar en los torneos locales (no lo permite al fútbol mixto el Consejo federal de AFA), pero lejos de rendirse, NUNCA bajó los brazo y siguió entrenando y junto a sus compañeros sábado tras sábado. Hoy a 200 km tuvo su reconocimiento pudiendo participar del torneo pudiendo hacer lo que a ella más le gusta, tan simple como jugar al fútbol. Desde acá queremos destacar también a su Entrenador Gonzalo Aparicio por el esfuerzo realizado en la gestión desde el momento que se decidió entrar en este torneo para que Emilia pueda participar como así también agradecer al Club organizador. Esperemos que esto sea el puntapié para que el Fútbol sea verdaderamente INCLUSIVO y no le corte la ILUSIÓN a nuestros niños/as de compartir sin importar el sexo la misma pelota», publicó la entidad verde en su muro oficial en las redes sociales.