Recuperación histórica y gran paso hacia el futuro

Juventud Deportiva, el próximo sábado 16 de Agosto, inaugurará su nuevo estadio y será local por la tercera fecha de los campeonatos oficiales del futbol florense. “Los Loros”, después de casi sesenta años, vuelven a tener su propia cancha. En su anterior predio, hoy está construido el Barrio Presidente Arturo Illia (129 viviendas).

(Por Flavio Iacomini)

Prolongación Presidente Perón y Ruta 30, en las inmediaciones del predio ferial de la Sociedad Rural de Las Flores, en su nuevo estadio, el club Juventud Deportiva volverá a ser local después de seis décadas sin tener cancha propia.

Un gran logro institucional de la entidad que preside Leonardo Sielas y que cuenta con un gran trabajo de un grupo de dirigentes como Lucio Torres, Julio Loggia, Gustavo “Tabi” Francisquetti, Ezequiel Bertholet, Julia Loggia y Diego Labolita, por citar solo unos nombres de todos los que han trabajado para llegar a este importante logro de recuperación histórica.

En donde se construyó a fines de los 80 el Barrio Fonavi de 129 Viviendas, llamado Presidente Arturo Illia, Deportiva tuvo su cancha propia. Allí, en ese predio que ocupa la manzana de Cisneros, Pueyrredón, Santamarina y Las Heras, además de haber tenido su estadio, la institución albiverde entre sus actividades sociales y deportivas, le brindó en aquella época la posibilidad a la Escuela Normal, entidad educativa lindera del lugar, para que sus alumnos y alumnas practicaran en sus clases de Educación Física.

El próximo sábado a las 10 de la mañana, por la tercera fecha de los campeonatos oficiales de las divisionales inferiores del futbol florense y de la primera división del Futbol Femenino, Juventud Deportiva, después de casi seis décadas, volverá a ser local en su nuevo estadio.

El futbol y la comunidad florense se suman a la celebración de esta magnífica y destacada realización. Una gran recuperación histórica y un paso notable de avance hacia el futuro.

