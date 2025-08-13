Nuevo encuentro sobre la ex-fábrica Cattorini: «Es reconstruir la historia social y productiva»

La Dirección de Museos y Archivos de la Secretaría de Deportes y Cultura llevó adelante días pasado el segundo encuentro del proyecto de Historia Oral, que busca reconstruir la historia social y productiva de la emblemática fábrica textil Cattorini, que funcionó en Las Flores durante más de cuatro décadas. Al respecto, la 91.5 habló con el Prof, Ezequiel Milicih, actual director de Museos y Archivos. “La historia de Cattorini no es sólo la de una fábrica sino la de una comunidad que encontró en ella trabajo, vínculos y forjó una identidad compartida. Nuestro objetivo es rescatar esas voces y ponerlas en diálogo para que las nuevas generaciones comprendan el valor de lo que se construyó aquí”, destacó. La investigación continúa y se realizarán nuevos encuentros en los próximos meses. La Dirección de Museos y Archivos invita a quienes deseen aportar sus voces y/o fotografías vinculadas a la fábrica a acercarse y sumarse a esta reconstrucción colectiva. Museo y Archivo Las Flores – Celular: 2244-50-6981.