13 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Hockey: segunda victoria de Las Leoncitas en el Panamericano Junior

1 minuto de lectura
49 minutos atrás Fm Alpha

Con la presencia de la florense Victoria Falasco, el equipo argentino goleó este miércoles 6-0 a Canadá por la segunda fecha de la ronda clasificatoria del certamen que se disputa en Asunción del Paraguay. El próximo compromiso de la selección femenina será este viernes a las 19:30hs ante Canadá. (el encuentro puede verse por www.panamsportchannel.org). Se trata del último certamen oficial preparatorio para el equipo juvenil con el objetivo de la cita mundialista a disputarse en Santiago de Chile (Chile) del 1° al 13 de diciembre .

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

4 minutos de lectura

Blanstein después de la presentación de los candidatos

16 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Nuevo encuentro sobre la ex-fábrica Cattorini: «Es reconstruir la historia social y productiva»

6 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Recuperación histórica y gran paso hacia el futuro

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

4 minutos de lectura

Blanstein después de la presentación de los candidatos

16 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hockey: segunda victoria de Las Leoncitas en el Panamericano Junior

49 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Nuevo encuentro sobre la ex-fábrica Cattorini: «Es reconstruir la historia social y productiva»

6 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Recuperación histórica y gran paso hacia el futuro

7 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.