Hockey: segunda victoria de Las Leoncitas en el Panamericano Junior

Con la presencia de la florense Victoria Falasco, el equipo argentino goleó este miércoles 6-0 a Canadá por la segunda fecha de la ronda clasificatoria del certamen que se disputa en Asunción del Paraguay. El próximo compromiso de la selección femenina será este viernes a las 19:30hs ante Canadá. (el encuentro puede verse por www.panamsportchannel.org). Se trata del último certamen oficial preparatorio para el equipo juvenil con el objetivo de la cita mundialista a disputarse en Santiago de Chile (Chile) del 1° al 13 de diciembre .

