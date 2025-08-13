Blanstein después de la presentación de los candidatos

En una charla abierta hasta en lo personal, ya que en los próximos meses se acoge a la jubilación anticipada, el Pte. del HCD y de Todos por Las Flores profesor Fabián Blanstein conversó con Ernesto Varela en “El Periodístico” de hoy.

“Terminé la actividad en el Colegio San Miguel, sigo por dos meses más en el CEF y Escuela Agropecuaria y el año que viene me llega la jubilación anticipada, son muchos años, muchos grupos y muchos egresados en el colegio. Son sensaciones encontradas pero había que tomar la decisión. El San Miguel fue un colegio que me abrazó desde el comienzo hasta el final recibiendo mucho cariño y amor desde lo humano. Termino bien, entero y con una valoración hacia quienes pasaron por ahí…Toda vocación de servicio, el querer a mi ciudad me ha obligado a dejar todo de mí ya sea en el deporte o en la política. He estado siempre al 100% dando lo mejor de mí. Hoy con la tranquilidad culminar esta etapa en el Colegio. Luego vendrá dejar el CEF y la Escuela Agropecuaria con todo el cariño que siempre tendré…” Sobre la parte política, dijo: “Termino la docencia en noviembre y seguiré ligado en otra instancia, pero ya no como profe directo, pero ha sido muy intenso todo y me estoy yendo lleno de cosas muy lindas, me quedan dos años más en el HCD y veré como se sigue. Siempre me manejé con horarios de manera que veré más adelante los tiempos. Soy entrenador de fútbol, soy socio vitalicio de la asociación de técnicos de futbol argentino, como preparador físico y veré, y veré como se da la situación, estoy acompañando la gestión del intendente en todas sus instancias, nunca descarto de hacer algo importante…” También Blanstein reflexionó sobre la lista recientemente presentada en el Parque Plaza Montero: “Ayer presentamos la lista de candidatos a concejales, y consejero escolares, yo acompaño en todas las instancias, tanto a la lista como la gestión y con una tarea tan importante como presidir el HCD llevando adelante esta tarea institucional tratando de trabajar en los tres ejes del Concejo que es, representar a nuestro pueblo, legislar y hacer un control del ejecutivo municipal, brindándome con todo el equipo técnico a todos los bloques y los vecinos que van por diversas situaciones al HCD…” Ante la consulta si estuvo en el debate por el armado de la lista y si alguno quedó afuera, dijo: “Siempre he participado en menor o mayor medida en la conformación de la lista…Hay 17 casilleros como concejales y 6 como consejeros para conformar la lista, en un espacio muy grande que es TXL, PJ y muchas agrupaciones que se enrolan en Fuerza Patria, en esta estructura tan grande por lo que no es fácil, se ha conformado con gente joven, con experiencia, de diferentes rubros, representación de gremios, parte productiva. Es una gran renovación esta lista y lo hemos hablado con el intendente y estamos contentos por lo bien que ha impactado en la sociedad. Ayer decía que ellos pueden caminar con lo que fue esta refundación de Las Flores y apoyarse en la gestión municipal que ha cambiado la vida en cuanto a muchas acciones, en cuanto al desarrollo de las personas y su conjunto. Ellos van a honrar todo ese trabajo pensando en quien acompañaron desde siempre al intendente…todo por todos ellos hay que seguir, y en ese marco está compuesta esa lista encabezada por Fernando Muñiz…Hay funcionarios, empleados, docentes, comerciantes, es una lista compuesta por muchas variantes que es lo que se viene, la renovación que vamos a acompañar en diferentes instancias. Cada persona tiene una historia bonita en su trayecto de vida…

En lo personal felicito a las cuatro listas porque todos se ponen a consideración de nuestro pueblo y no es fácil en los días que corren poner un nombre en una lista, hay que ser respetuoso de todos, pero por supuesto uno está enmarcado en la lista que hoy representa a Todo por Las Flores. La ciudad nos une ante el trabajo y las necesidades de nuestro pueblo…Nunca son elecciones cómodas, hay que militarla, hay que caminarla con la frente alta apoyando la gestión y lo que se ha hecho en el HCD y el Consejo Escolar, hay que poner mucho el oído escuchando mucho el vecino porque la gente tiene necesidad de expresarse, son personas maravillosas, comprometidas con la mano tendida hacia el otro…” Por como seria la elección, dijo: “Va a ser una elección compleja, difícil, pero deseamos que la aguja vaya para el lado nuestro…Puede ser que en algún momento la oposición haya querido juntarse para ser más fuertes. La LLA avanza tiene un representante tratando de hacer lo suyo en el concejo y Adelante Juntos tiene 5 representantes que no es poca cosa. Nosotros ponemos 4 bancas en juego, pero estamos contentos con la lista que se ha armado porque es gente muy comprometida…”

