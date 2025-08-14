La oferta de carne vacuna crece, gracias a un mayor peso de faena

La faena bovina en julio se ubicó en aproximadamente 1,245 millones de cabezas, lo que implica una suba del 9,8% en términos absolutos con respecto a junio, pero una caída del 10,2% si se contabilizan solo los días hábiles, que fueron 22 en el último mes y 18 en el anterior. En tanto, en comparación con el séptimo mes de 2024, la variación es negativa en 1,4%, lo que equivale a unas 17.700 cabezas menos, de acuerdo con el informe mensual elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC. De todos modos, en la evaluación de 2025, lo que se observa es un ritmo de actividad estable: en los primeros siete meses se faenaron 7,86 millones de bovinos, apenas 0,4% más que los 7,83 millones del mismo período del año pasado.

Fuente: Infocampo

