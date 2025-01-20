Resultados de la competencia del ciclismo libre en la pista municipal

Resultados de la competencia del ciclismo libre en la pista municipal2 minutos de lectura
Con muy buen clima, este domingo pasado se corrió en la pista municipal de ciclismo, la primera carrera del año.
El evento se dio con buena convocatoria de público y corredores, brindando excelente espectáculo y definiciones, estos fueron los resultados::
MAYORES DE 40:
1°JUAN LANDA (LAS FLORES)
2°JUAN BARRERA
(LAS FLORES)
3°GUSTAVO AGUIRRE
(LAS FLORES)
4°SILVIO CASTRO(LAS FLORES)
5°LEANDRO DASTUGUE
(OLAVARRÍA)
6°SERGIO FINOCCHIO
(GRAL PIRAN)
7°MARCELO MUNDE
(LAS FLORES)
MENORES DE 40:
1°JORGE ALBELO (RAUCH)
2°JOAQUIN MELO
(LAS FLORES)
3°ALIHUEN DE’SALVO
(PEDERNALES)
4°WALTER OLIVERA (ALVEAR)
5°JOEL CÓRDOBA (ALVEAR)
6°MAXIMILIANO FERNÁNDEZ (25 DE MAYO)
7°LUCAS FLORES(LOBOS)
MASTER D:
1°JORGE BARRTTE
(FLORENCIO VARELA)
2°MIGUEL BARZOLA
(OLAVARRÍA)
3°DARIO CALDERÓN DE LA BARCA(MARCOS PAZ)
4°JAVIER LUCIO (SALADILLO)
5°SELVA PAGANO(RAUCH)
6°LUJAN BARRA(TAPALQUÉ)
7°GUSTAVO ALVORSEN
(LOMAS)
MASTER E:
1° ROQUE ALMIRON(LA PLATA)
2°ROLANDO ROMERO
(ESCOBAR)
3°HECTOR LARGUERO(LOMAS)
4° ALBERTO FINOCCHIO
(GRAL.PIRAN)
DAMAS:
1°SELVA PAGANO(RAUCH)
2°LUJAN BARRA (TAPALQUÉ)
3°MARIANA CALVO
(AYACUCHO)
4°NANCY TORRES(SALADILLO)
INFANTILES:
XIAMARA PAOLETTI
TIZZIANO SOSA
IAN BEITIA
PABLO INTANGELO
JUTIEL LABOLITA
GIOVAN LABOLITA
IVÁN GONZÁLEZ
MATEO OSTRIT
JUAN AGUIRRE
LEONEL AGUIRRE
CLARA AGUIRRE
TOMAS LÓPEZ
MILO FERNÁNDEZ
JUANA FERNÁNDEZ
JORGE NANTI
PRINCIPIANTES:
AGUSTÍN BARRERA
PEPE ARBALLO
MASTER C Y B2:
1°FEDERICO GÓMEZ (TAPALQUÉ)
2°PABLO FIORITTI(BALCARCE)
3°JAVIER PITTARO
(SAN MIGUEL)
4°RUBEN BALERGA
(TRES ARROYOS)
5°LEONARDO CAROSIO
(MORÓN)
6°PABLO CONTRERAS (AYACUCHO)
7°ADRIAN MASTELLIONE
(MONTE GRANDE)
8°MARCELO BORNEO(AZUL)
9°DARIO LEIVA(LA PLATA)
10°HUGO DE BENEDETTO
(LAS FLORES)
LIBRE :
1°DAVID ALEGRE(LAS FLORES)
2°ESTEBAN ROLDAN (OLAVARRÍA)
3°WALTER PEPE(AYACUCHO)
4°MARTIN RIVAROLA
( LAS FLORES)
5°FEDERICO NOGUERA
(LAS FLORES)
6°AGUSTIN BERASAIN
(LAS FLORES)
7°CARLOS PIAZZA(AZUL)
8°IVAN CROWLEY
(LAS FLORES)
9°LUIS SAYAGO(LA PLATA)
10°EMILIO DE ARCE(MAIPÚ)
MASTER B1:
1°ESTEBAN ROLDAN (OLAVARRÍA)
2° WALTER PEPE (AYACUCHO)
3°MARTIN RIVAROLA
(LAS FLORES)
4°CARLOS PIAZZA(AZUL)
5°GASTON VAZQUEZ
(25 DE MAYO)