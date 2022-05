¿Se pueden incrementar los rendimientos de la soja con abejas? La respuesta te sorprenderá

Si bien la soja en gran medida se autopoliniza, ese mecanismo produce un alto porcentaje de flores abortadas. En ese marco, un grupo de investigadores argentinos y estadounidenses realizaron una revisión de diferentes estudios en la materia para detectar un incremento de rendimiento promedio del 21% en soja con presencia activa de polinizadores tanto silvestres como gestionados (como las abejas melíferas) respecto de cultivos que no recibieron el aporte de insectos polinizadores. El estudio en cuestión (“Time to Integrate Pollinator Science into Soybean Production”), publicado el año pasado en la revista científica Trends in Ecology & Evolution, indica que los efectos positivos de los polinizadores sobre la formación de las vainas y semillas de soja pueden deberse a las características de esterilidad masculina de las flores ubicadas más lejanamente del racimo primario o en los racimos secundarios de algunas variedades de soja, las cuales requerirían la transferencia de polen por parte de los polinizadores para su fertilización. Adicionalmente, los polinizadores pueden mejorar la distribución del polen en la superficie estigmática de las flores fértiles y promover la polinización cruzada.

Fuente: Bichos de Campo

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram