Sol Campos y la participación en el programa de televisión «Conectados»

María Sol Campos, de “Miradas en Relieve” y referente -vocera- de la escuela de Perros Guía ubicada en Quilmes, nos contaba sobre la experiencia en el programa de Noelia Antonelli y Sergio Goicoechea -Conectados- También se refirió a la institución y si participaría políticamente.

«En conmemoración al día internacional el pasado 26 de abril se hizo un programa especial y fuimos con Canela y Tokio, nos hicieron una entrevista muy linda…Siempre estoy porque me gusta comentar mi experiencia, tengo a Canela que se jubiló como todos saben y soy un poco referente por la experiencia y termino siendo la que llaman para contar mi historia….La escuela a entregado perros a Chile, Ecuador y siempre están en contacto a nivel internacional con la escuela que nuclea en todo el mundo en cuanto a los adiestradores y más teniendo como norma el entrenamiento de perros y siempre están en contacto con reuniones a nivel país con otras instituciones y otras escuelas…la base de los entrenamientos se mantiene en una misma línea, por ejemplo, felicitarlos cuando hacen las cosas bien, también en un principio se los entrenaba con alimento como premio, ahora un refuerzo de lo positivo para que no espere siempre la comida, ahora se va modificando un poco, la diferencia era en mi caso que Canela se sentaba porque había un desnivel y para marcar diferencia, ahora Tokio se detiene y soy yo la que investiga si hay un desnivel…También pasa un poco por la edad de los perros. Cuando es más grande el hecho de sentarse y pararse obliga a cierta movilidad de cadera y la parte inferior del cuerpo…la transición del cambio fue en 2022 cuando se programó su jubilación, a fines de 2021 fuimos sacando gradualmente responsabilidades, trabajando menos con arnés y saliendo más en modo mascota con correa, fue trabajando cada vez menos y saliendo más conmigo con bastón, cuando iba a entrenar patín a Buenos Aires se quedaba en casa con mis padres, era una especie de despegue. Se fue trabajando esa parte, en agosto del 2022 cuando faltaba un mes y pico para buscar a Tokio le sacamos definitivamente el arnés. En setiembre se quedó en casa y yo me fui a Buenos Aires para volver con Tokio. Cuando se conocieron fue lindo porque parecía que se conocían de toda la vida…» Sobre la institución Miradas en Relieve, dijo: «está bien, se abrió la Casa de la Salud, estamos reacomodándonos para empezar a programar actividades y jornadas teniendo ya el espacio. Nos resta tener definido los días de atención al público. Por el momento nos reunimos los integrantes los días martes…» En un año electoral, le consultamos si participaría en política, manifestando: «En 2015 y 2017 participé en algo político y fue linda experiencia, fue una etapa, se dio en ese momento. Ahora estoy en otra fase. Pero es bueno participar. Si hoy me invitan a participar diría que no, lo hice en un momento por esa idea de aportar, ahora lo hago desde otro lugar. Hoy estoy más con el deporte con el patín y mi vida con Tokio. En patín, a nivel federación habrá una participación para una Copa Nacional en Neuquén y otra en octubre en Rosario. Se han incorporado nuevas patinadoras en Capital y acá viene Mía, una chica de Monte. Siempre con Ailén en Buenos Aires y con Cecilia Hourcade acá en Las Flores…» Afirmó.

ENTREVISTA COMPLETA A MARIA SOL CAMPOS