Taller de Arte & Diseño: Luis Rizzuti expone en Cacharí

(ver flyer) El artista florense se presentará en la Biblioteca Almafuerte (25 de Mayo 1664) del 16 al 19 de septiembre próximos. El programa incluye un Taller de Acuarela el día 16 en dos horarios: 10 y 15hs. mientras que ese mismo día quedará habilitada al público su exposición de 9 a 11 y de 16 a 18hs. Por otro lado, Rizzuti presentó en sus redes sociales una colección de cuadernos, anotadores, diarios, agendas, postales y stickers para toda ocasión. Los interesados pueden comunicarse al 2244 42-3602.

 

