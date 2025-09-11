11 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Por primera vez, científicos argentinos visualizaron en tiempo real un receptor clave vinculado al Alzheimer

1 minuto de lectura
6 horas atrás Fm Alpha

La ciencia argentina alcanzó un nuevo logro en el estudio de las enfermedades neurológicas. Un equipo del CONICET dirigido por Francisco Barrantes en el Instituto de Investigaciones Biomédicas (BIOMED), consiguió visualizar en tiempo real “la dinámica de una proteína de membrana interactuando con el lípido neutro colesterol, proceso que se ve afectado en ciertas enfermedades neurológicas, como el Alzheimer o la miastenia gravis”, según informó el organismo. Para lograrlo, utilizaron microscopía de super resolución y métodos analíticos inteligencia artificial. Este avance, representa una nueva perspectiva para el diagnóstico y la comprensión de patologías como el Alzheimer. La observación directa de la dinámica de una proteína de membrana, en este caso el receptor de acetilcolina nicotínico (nAChR), constituye un hito en la neurociencia.

Fuente: Infobae

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

!Ferro sortea 27.000.000 de pesos, te lo vas a perder…!

18 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

Corsolandia ya se empieza a preparar para el carnaval de los bajitos

18 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Estos son los integrantes del Consejo Escolar a partir del 10 de diciembre

1 día atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

BM – jueves 11 de septiembre

5 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Taller de Arte & Diseño: Luis Rizzuti expone en Cacharí

22 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Por primera vez, científicos argentinos visualizaron en tiempo real un receptor clave vinculado al Alzheimer

6 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

!Ferro sortea 27.000.000 de pesos, te lo vas a perder…!

18 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.