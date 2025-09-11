Por primera vez, científicos argentinos visualizaron en tiempo real un receptor clave vinculado al Alzheimer

La ciencia argentina alcanzó un nuevo logro en el estudio de las enfermedades neurológicas. Un equipo del CONICET dirigido por Francisco Barrantes en el Instituto de Investigaciones Biomédicas (BIOMED), consiguió visualizar en tiempo real “la dinámica de una proteína de membrana interactuando con el lípido neutro colesterol, proceso que se ve afectado en ciertas enfermedades neurológicas, como el Alzheimer o la miastenia gravis”, según informó el organismo. Para lograrlo, utilizaron microscopía de super resolución y métodos analíticos inteligencia artificial. Este avance, representa una nueva perspectiva para el diagnóstico y la comprensión de patologías como el Alzheimer. La observación directa de la dinámica de una proteína de membrana, en este caso el receptor de acetilcolina nicotínico (nAChR), constituye un hito en la neurociencia.

Fuente: Infobae

