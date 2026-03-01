1 de marzo de 2026

Venezuela: liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo

1 hora atrás Fm Alpha

El gendarme argentino recuperó su libertad tras permanecer 448 días detenido en Venezuela. El efectivo dejó las instalaciones de la prisión militar de El Rodeo I. El gendarme había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando cruzó la frontera desde Colombia para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez y a su hijo. «Acabo de hablar con Nahuel y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Gracias a todos por estar pendientes», escribió María Alexandra en las redes sociales. La confirmación llegó desde las inmediaciones del penal, cuando familiares de otros presos lograron comunicarse con los internos. Junto a Gallo también fueron liberados otros dos ciudadanos de nacionalidad colombiana.

Fuente: Minuto Uno

