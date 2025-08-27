Victoria Lombardozzo candidata a Cons. Esc. por LLA: “Hasta que la discapacidad no llega a tu familia, no se abre la mente”

Conociendo a los candidatos, rumbo a las elecciones del 7 de setiembre. En el día de la fecha, entrevistamos a la profesora Victoria Lombardozzo, docente en educación especial: “Soy profesora de Educación Especial, estudié en el Instituto de Formación Las Flores y luego en Las Plata, en pandemia me recibí de una especialización nueva para personas con TEA…Tanto desde el rubro de educación, como ciudadana común se ven muchas cuestiones donde está bueno sumar, si bien hay cosas que están bien planteadas, pienso que otras se deben llevar a cabo con mayor control y orden… Voy por el consejo escolar porque soy maestra especial y la escuela se dividen en dos partes, en sede donde hay atención a aquellos estudiantes que asisten, y tiene un segundo brazo que alcanza a todos los niveles educativos; sea jardín de infantes, escuela primaria, secundaria, nocturno, Cens y demás. El plan en sí es acompañar a los estudiantes con alguna discapacidad, la escuela especial puede dar respuesta hospitalaria, atención a estudiantes con cuestiones de psicosis sociales, que por ahí no pueden asistir a la escuela, la escuela especial da respuesta entre la institución y la familia…Falta bastante articular, no están bien delimitados los roles, falta trabajar en entender que todos somos parte del acto educativo y tomar esa responsabilidad, ser corresponsable con el trabajo, no es que viene la maestra especial y soluciona, la maestra especial no viene a hacer magia, sino a trabajar en conjunto…desde cuando yo arranqué hace 8 años, a hoy ha cambiado mucho, se puede trabajar de manera diferente. Cuando yo arranqué la maestra especial iba a trabajar fuera del aula, ese chico se corría dentro del aula, entonces imagínate que lejos se estaba lejos la inclusión…”

Sobre la maduración se la sociedad con el discapacitado, dijo: “Hoy se ha mejorado mucho, pero sigue constando, sigue siendo todavía esa mirada “rara” y hoy se entiende menos a la familia que atraviesa la discapacidad, está bueno ser empático, cooperar, pensar en las realidades, obviamente hasta que una discapacidad no llega a tu vida, a tu familia, a tu entorno no se te abre la mente, no entendés la realidad, no entendés el 24/7 que atraviesa ese entorno en sí, en muchas ocasiones se ven alteradas todas las situaciones cotidianas, pues al principio se produce un shock en la familia. ..”

