La UNLP inauguró ampliaciones en Medicina y un nuevo edificio de Tecnología Educativa

La UNLP inauguró ampliaciones en Medicina y un nuevo edificio de Tecnología Educativa1 minuto de lectura
El vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, encabezó la inauguración de las obras de ampliación del edificio central de la Facultad de Ciencias Médicas y del nuevo Edificio de Tecnología Educativa. Las flamantes construcciones permiten incorporar aulas, oficinas y áreas administrativas para atender la alta demanda de la unidad académica. Tauber estuvo acompañado por el decano de Medicina, Juan Ángel Basualdo Farjat, la vicedecana Mónica Ferreras y el secretario de Asuntos Académicos, Mario San Mauro. Juntos recorrieron también el Laboratorio de Trasplantes de Órganos, recientemente remodelado, y supervisaron el avance de la obra del nuevo buffet en los jardines de acceso a la Facultad.
Fuente: Diario Hoy (La Plata)