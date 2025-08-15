15 de agosto de 2025

Viernes no laborable: así funcionan los servicios en la ciudad

5 horas atrás Fm Alpha

Hoy viernes es jornada no laborable con fines turísticos. En Las Flores los servicios funcionan así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual. Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Soraluce (Avellaneda 777 – Tel: 45-0085).

