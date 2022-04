Vuelve «Mi Moto», el programa de créditos por hasta $300.000 en 48 cuotas y tasa bonificada

Este lunes 18 de abril comienza una nueva etapa del programa Mi Moto, que permite el acceso a créditos por hasta $ 300.000 a través del Banco Nación (BNA) para la adquisición de motos de fabricación nacional, en 48 cuotas y con tasas bonificadas por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. Será la décimo segunda etapa del programa que estará habilitado tanto para clientes como para no clientes del BNA y que incluye 42 modelos de motos nacionales de 13 marcas participantes (Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Motomel, Suzuki, Guerrero, Okonoi, Zanella y Kiden). El monto máximo a financiar por usuario será de hasta $300.000, a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, aunque el importe a financiar no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (patentamiento, fletes, sellados, etc.). «Respecto a la tasa de interés, para quienes cobren sus haberes a través del BNA, será de 19,50%, en tanto que para el resto de los usuarios será de 29,50%», detallaron a Télam desde el Banco Nación.

Fuente: Télam

