YPF Luz inauguró su quinto parque renovable en la provincia de Córdoba

YPF Luz inauguró su quinto parque renovable en la localidad de  General Levalle, a 380 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Cuenta con tecnología de vanguardia  y dimensiones sin precedentes, al tener los aerogeneradores de mayor potencia en el país. Con un total de 25 aerogeneradores, cada uno tiene una potencia de 6,2 MW y permite alcanzar  una capacidad instalada total de 155 MW de energía renovable y eficiente; un 50% más que la  media instalada (4 a 4,5 MW) en la mayoría de parque eólicos de Argentina que necesitan de  aproximadamente 30 aerogeneradores o más para alcanzar la misma potencia total. Es una de las obras de mayor envergadura para YPF Luz, que requirió de una inversión de más  de 250 millones de dólares. La energía que produce el parque se comercializa a clientes  industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER). Para este  proyecto, se firmaron nuevos contratos de abastecimiento de energía (conocidos como PPA’s) con 40 clientes, demostrando la confiabilidad que tienen las empresas argentinas en YPF Luz.

Fuente: Energía Estratégica

