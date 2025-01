49na. Regata Internacional del Río Negro: Cáceres-Salinas serán de la partida

Como todos los veranos, ya está todo listo para que la Regata vuelva a hacer contacto con el río. La edición Nro. 49 de la tradicional competencia de canotaje de maratón (que tendrá presencia florense con el olímpico Juan Ignacio Cáceres acompañado por el experimentado neuquino Julián Salinas) se pondrá en marcha este sábado en el Balneario de Plottier. Mientras tanto la organización de la prueba, siempre a cargo del Club Náutico La Ribera de Viedma, ya tiene en mente lo que se viene para el enero del 2026: las Bodas de Oro de la travesía. Si bien para este capítulo de su larga historia junto al río, la Regata estará cumpliendo 60 años, la asistencia no ha sido perfecta. La primera edición fue en el año 1965 cuando Oscar Roza y Oscar Focarazzo fueron los vencedores de la prueba inaugural. Al año siguiente no se corrió, pero de 1967 a 1976 la prueba no tuvo interrupciones. Claro que en marzo de ese año llegaría el golpe militar, por lo que la Regata tuvo una inactividad que duraría hasta 1985 cuando Roberto Bustos y Juan de la Cruz Labrín se quedaron con esa edición.

Fuente: Diario Río Negro (Río Negro)

