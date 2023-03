Adelante ’23: Federico Dorronsoro anunció que será candidato a intendente en 2023

«Los años de trabajo, el contacto con la gente y el ejemplo inspirador de personas con vocación de servicio, como mi viejo y mi abuelo, me llevaron a involucrarme a trabajar por la ciudad en que nací, formé mi familia y a la que considero mi lugar en el mundo», indica más adelante. «Por eso voy a dar lo mejor que tengo en este desafío que asumo lleno de ganas con la convicción de ser parte de un equipo que cuenta con la honestidad y capacidad necesaria para oxigenar la política y resolver los problemas estructurales que las fotos y el marketing ya no pueden tapar. Los invito a acompañarnos en este camino que sin duda no será sencillo, pero que tendrá su recompensa, cuando a partir del 10 de diciembre empecemos a construir juntos la ciudad que soñamos. No hay más tiempo que perder. Es ahora», afirma finalmente.