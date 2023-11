Alfredo Valia sobre el ferrocarril: “No son sólo dos paralelas de hierro”

Desde Gral. Belgrano conversamos con uno de los promotores de la vuelta del tren (vía Ranchos), reivindicando la presencia el día de mañana de la comunicación desde estación Altamirano hasta Las Flores.

“Estamos en pleno trámite de Personería Jurídica, aunque la gente ya reconoce nuestro trabajo. Lo nuestro es patrimonio nacional, las vías están concesionadas, es todo un tema porque es y no es de la Nación. Decidimos a empezar a limpiar las vías porque la gente empezaba a robar durmientes, ponían tranqueras en el medio del campo de alguien, tomamos cartas en el asunto y empezamos a desmalezar, la vía limpia impone cierto respeto. Hay una asociación que limpia de Altamirano para Ranchos, es una especie de contagio de otra gente amiga para que se prenda y eso es bueno…” Decía.

“La primera banca abierta fue acá en Belgrano cuando presentamos el proyecto, el ferrocarril une, -no son sólo dos paralelas de hierro-, detrás del ferrocarril hay unión, no es casual que tengamos parientes en Las Flores, Belgrano o Ranchos, eso lo trajo el ferrocarril. La idea es mantener el valor histórico que tiene el ferrocarril…” Por otro lado: “Calculo que la concesión como va, va a seguir, tiene que ver con un proyecto del país que quieren que sea, el costo del flete es más barato que el camión, y el mas barato es el barco por ríos y no se está aprovechando, no hablo de la disyuntiva, se trata de un flete integral. Sigo teniendo la ilusión que ese país sea posible…Se trata de ser competitivo en materia de productos y estamos muy lejos de eso. El ferrocarril es económico, une, regionaliza, es competitivo, ahorra rotura de caminos, pero la verdad que no nos mueve ninguna razón más que la pasión por el ferrocarril. La razón y la pasión van de la mano, no siempre pero lo que hacemos es pasional. No lo vemos desde el punto de vista comercial…Hay un emprendimiento de Las Flores y Ranchos de hacer un emprendimiento turístico, el apoyo de los municipios está, la idea es un tren regional que una Altamirano – Las Flores, aclaro que no tenemos injerencia política…”sobre los colaboradores en el proyecto, dijo: “Nosotros Rieles del Salado somos 8 o 9 y mantenemos desde Gral. Belgrano hasta Bonnement, hay unos chicos que hacen motocross y están limpiando desde Bonnement hasta Villanueva, y con Rieles del Salados desde Newton a Rosas…es un lote de personas, en Las Flores está Alberto Capenti que trabaja muy bien, y decirle a la gente que quiera colaborar que, un yuyo que se saca es un yuyo menos. ..” Remarcaba.

ENTREVISTA A ALFREDO VALIA.