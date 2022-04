Argentina lideró el primer estudio exhaustivo sobre tumores de mama de Latinoamérica

Especialistas del Instituto Leloir y del Conicet lideraron el primer estudio que analizó el perfil molecular de biopsias de tumores y la historia clínica de más de mil pacientes de Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, lo que además de su valor descriptivo sin precedentes, permitió confirmar qué indicadores son los que permiten hacer mejor un pronóstico y, por tanto, indicar un tratamiento. El trabajo, que fue publicado recientemente en la revista «Frontiers in Oncology», analizó de manera exhaustiva las características moleculares, clínicas y patológicas del cáncer de mama en estadio avanzado de 1.071 pacientes de hospitales públicos y privados de dichos países. «La importancia radica en que no existían descripciones tan detalladas y con tanta calidad de los tumores de las pacientes latinoamericanas, y en particular de las del Cono Sur», indicó a Télam la doctora Andrea Llera, líder del estudio regional e investigadora del Conicet en la Fundación Instituto Leloir (FIL).

Fuente: Télam

