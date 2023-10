Arribó una nueva turbina para las represas sobre el río Santa Cruz

La segunda turbina para la Central Hidroeléctrica Gobernador Jorge Cepernic y numerosos componentes electromecánicos para esta obra y para la represa Presidente Néstor Kirchner, arribaron al puerto santacruceño de Punta Quilla, donde este martes se inició el proceso de descarga. Se trata de los componentes completos de la segunda turbina Kaplan y buena parte de un tercer equipo generador que llegaron a la terminal de Punta Quilla, en Puerto Santa Cruz, provenientes de China. Este equipamiento en los próximos días comenzarán a ser trasladados al complejo hidroeléctrico que se construye sobre el río Santa Cruz, que tendrá una potencia de 1.300 Mw en total cuando esté en pleno funcionamiento. La obra se lleva adelante con una inversión de US$ 4.714 millones financiado íntegramente por el Estado chino, y por el cual en breve se espera la firma de la adenda del acuerdo bilateral que permitirá en las primeras semanas de noviembre un desembolso por US$ 517 millones, que se sumarán a los US$ 524 millones transferidos en junio último.

Fuente: Télam

