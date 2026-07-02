BM – jueves 2 de julio

EL EQUIPO DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” PARTICIPÓ EN EL METROPOLITANO DE PARQUE ROCA La Secretaría de Deportes destaca la participación del equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” en el Torneo Metropolitano de Natación, que se desarrolló en Parque Roca, Buenos Aires. Los nadadores a cargo de los profesores Evangelina Iriarte, Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco, estuvieron a la altura de las circunstancias en este prestigioso evento, logrando los siguientes resultados: en la categoría Menores, precisamente en la prueba de 50 m. Espalda: 3°) Macarena Espinosa (35.31) y 15°) Valentina Perazzo Iriarte (39.46). En 50 m. libres: 3°) Valentina Perazzo Iriarte (31.98) y 10°) Macarena Espinosa (32.37). En 50 m. Mariposa: 13°) Valentina Perazzo Iriarte (35.97). En Cadetes Federados, 50 m. libres: 1°) Guadalupe Valerio (29.25) y 9°) Candelaria Lemma González (30.82). En 200 m. Combinado Relevo: 2°) Macarena Espinosa, Candelaria Lemma González, Guadalupe Valerio y Valentina Perazzo Iriarte (2.13.83). En 50 m. Mariposa: 3°) Guadalupe Valerio (31.55) y 13°) Candelaria Lemma González (34.46). En 50 m. Pecho: 1°) Candelaria Lemma González (36.91) y 5°) Guadalupe Valerio (39.22). En 200 m. Libre Relevo: 4°) Valentina Perazzo, Macarena Espinosa, Candelaria Lemma González y Guadalupe Valerio (2.04.27). En Primera Federado, 50 m. Espalda: 12°) Luca Branchesi Gómez (31.42). En 50 m. Libres: 9°) Luca Branchesi Gómez (26.73).

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS EN BEACH VÓLEY, TENIS, PADEL Y TENIS DE MESA La Secretaría de Deportes informa que continúa disputándose la instancia local de los Juegos Bonaerenses 2026:

Los últimos clasificados al regional son: – En Tenis: Sofía Gentilini (Sub 14); Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Dobles Sub 16); Nehuén Giacoia Puente (Sub 16); Laureano Gómez (Sub 18), Maitén Giacoia Puente (Sub 18), Guadalupe Valerio Montastruc y Felicitas Taraborelli (Dobles Sub 14); Salvador Tibiletti y Faustino Traut (Dobles Sub 14); Francesca Gómez y Francesca Escalante (Dobles Sub 16). – En Beach Vóley: Agostina Pérez Orlando y Francisca Sondón (Sub 18). – En Tenis de Mesa: Gianna De Benedetto (Sub 14); Serena Jacquet (Sub 16); Francisco Rosso Nasello (Sub 14); Guido Mundet (Sub 18); Maitén Giacoia Puente (Sub 18) y Bautista Sacchetti (Sub 16). – En Padel: Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub 16).

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