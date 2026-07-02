BM – jueves 2 de julio
EL EQUIPO DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” PARTICIPÓ EN EL METROPOLITANO DE PARQUE ROCA La Secretaría de Deportes destaca la participación del equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” en el Torneo Metropolitano de Natación, que se desarrolló en Parque Roca, Buenos Aires. Los nadadores a cargo de los profesores Evangelina Iriarte, Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco, estuvieron a la altura de las circunstancias en este prestigioso evento, logrando los siguientes resultados: en la categoría Menores, precisamente en la prueba de 50 m. Espalda: 3°) Macarena Espinosa (35.31) y 15°) Valentina Perazzo Iriarte (39.46). En 50 m. libres: 3°) Valentina Perazzo Iriarte (31.98) y 10°) Macarena Espinosa (32.37). En 50 m. Mariposa: 13°) Valentina Perazzo Iriarte (35.97). En Cadetes Federados, 50 m. libres: 1°) Guadalupe Valerio (29.25) y 9°) Candelaria Lemma González (30.82). En 200 m. Combinado Relevo: 2°) Macarena Espinosa, Candelaria Lemma González, Guadalupe Valerio y Valentina Perazzo Iriarte (2.13.83). En 50 m. Mariposa: 3°) Guadalupe Valerio (31.55) y 13°) Candelaria Lemma González (34.46). En 50 m. Pecho: 1°) Candelaria Lemma González (36.91) y 5°) Guadalupe Valerio (39.22). En 200 m. Libre Relevo: 4°) Valentina Perazzo, Macarena Espinosa, Candelaria Lemma González y Guadalupe Valerio (2.04.27). En Primera Federado, 50 m. Espalda: 12°) Luca Branchesi Gómez (31.42). En 50 m. Libres: 9°) Luca Branchesi Gómez (26.73).