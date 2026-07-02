2 de julio de 2026

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Jueves con temperaturas bajo cero: Las Flores en el ranking de las ciudades más frías del país

3 minutos atrás Fm Alpha

En medio de una ola polar que azota a distintos sectores del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay al menos 18 ciudades con temperaturas por debajo de los 0°C. La temperatura más baja a las 7:00 se registró en Maquinchao (Río Negro), con una temperatura de -12,6°C y humedad del 100%. El segundo lugar fue para Esquel (Chubut), con -7,5°C, sensación térmica de -13,6°C y humedad del 81%. El podio lo completó Neuquén (capital), con -7,4°C y humedad del 94%. La franja horaria entre las 7:00 y las 8:00 marcó que las diez ciudades más frías del país fueron las siguientes:

 

  1. Maquinchao (Río Negro): -12,6°C y humedad del 100%.
  2. Esquel (Chubut): -7,5°C y humedad del 81%.
  3. Neuquén (capital): -7,4°C y humedad del 94%.
  4. Perito Moreno (Santa Cruz): -7,2°C y humedad del 97%.
  5. San Carlos de Bariloche (Río Negro): -6,7°C y humedad del 76%.
  6. Puerto Madryn (Chubut): -5,6°C y humedad del 89%.
  7. Trelew (Chubut): -5°C y humedad del 86%.
  8. El Calafate (Santa Cruz): -4,8°C y humedad del 100%.
  9. Malargüe (Mendoza): -4,8°C y humedad del 94%.
  10. Coronel Suárez (Buenos Aires): -4,7°C y humedad del 95%.

 

Además de las localidades que encabezaron el ranking, varias ciudades del país amanecieron con temperaturas por debajo de los 0°C:

  • General Pico (La Pampa): -3,5°C.
  • Las Flores (Buenos Aires): -3,1°C.
  • Santa Rosa (La Pampa): -3°C.
  • Chapelco (Neuquén): -2,8°C.
  • Azul (Buenos Aires): -2,4°C.
  • La Plata (Buenos Aires): -0,4°C.
  • San Rafael (Mendoza): -0,3°C.
  • Bahía Blanca (Buenos Aires): -0,2°C.

Fuente: TN

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