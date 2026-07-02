Ferro ganó en Saladillo y festejó su llegada a la semifinal del Pre-Federal

Los ferroviarios anoche extendieron su racha victoriosa en condición de visitantes. Fue 2 a 1 el triunfo ante Oro Verde para poder obtener el pasaporte a esta instancia decisiva del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana Sub Región Sur. Sergio Cenzano y Enzo Castro convirtieron los goles del equipo de nuestra ciudad. Argentinos de 25 de Mayo será su próximo rival en la búsqueda de la final del torneo.

(Por Flavio Iacomini)

Noche de alegría y clasificación para el primer equipo de Ferrocarril Roca que en él estadio «Faustino Prospiti Mieres» de Saladillo logró finalmente su clasificación a las semifinales del Torneo Pre Federal 2026.

Sus intentos desde el primer minuto de juego, donde Ferro ocupó durante varios momentos territorio de Oro Verde, fueron premiados en el segundo tiempo luego de los goles conseguidos por Sergio “Cuiza” Cenzano y Enzo Castro.

El juvenil buen equipo de Oro Verde, se recuperó en los minutos finales cuando a los 85 de juego, logró su gol del descuento y el partido en su tramo final de cargó de emotividad, ya que un empate lo dejaba al equipo florense afuera del torneo.

Ferro apeló a la experiencia y jerarquía de todo su plantel, para poder quedarse con un triunfo que lo ubicó en la semifinal del certamen.

Los albicelestes, como había ocurrido una semana atrás en Las Flores, fueron el equipo que tuvo una mayor iniciativa en el control de la pelota. No obstante, esa condición, el conjunto florense se encontró con una defensa de Oro Verde que lució firme. El equipo saladillense también mostró despliegue y habilidad en jugadores como Simón Rojas, Leonardo Reinoso y Gonzalo Leinen, por lo que a pesar que el D.T ferroviario Juan Cruz Candina paró un equipo de características ofensivas, a Ferro le costó llegar con claridad al arco de Luis Grosso, sobre todo en el primer tiempo.

Las cosas cambiaron en la etapa complementaria. En el de Las Flores comenzó a aparecer más Mauro Ramos por la izquierda. Las diagonales hacia afuera del nueve Enzo Castro, empezaron a incomodar y producto de una escalada por la derecha llegó el centro para que Sergio Cenzano pueda definir muy bien en el primer “palo”.

Luego del gol, el equipo local se desordenó en su desesperación por buscar la igualdad y a esto Ferro lo aprovechó bien con otra entrada ofensiva por la derecha. La pelota derivó en la figura de Enzo Castro, que en buena jugada personal desde el centro remató de zurda por sobre el arquero y puso el 2 a 0 en el minuto 80.

El fondo de Ferrocarril Roca, que lució con un gran trabajo de Santiago Magno, Luis Péon y Facundo Díaz, a cinco minutos del final tuvo una desinteligencia que incluyó también al arquero Pablo Abrego y fue así que Oro Verde consiguió su gol y esto generó dramatismo en la parte final.

El arbitro de la ciudad de Lobos Sergio Holzer, en el minuto 96, dio por finalizado el partido y Ferrocarril Roca pudo festejar de visitante su ansiada clasificación que lo dejó ubicado dentro de los cuatro mejores equipos de un torneo de 21 clubes participantes.

El más que centenario e histórico club ferroviario florense, merced a su primera división, pudo extender su racha de festejos. El domingo logró su cuarto título oficial de la Liga de Fútbol de Las Flores y ahora, ante Argentinos de 25 de Mayo, disputará los dos encuentros de semifinales en la pretendida búsqueda de la final del certamen provincial.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Martín Araujo, Santiago Magno, Iván Garcete, Luis Peón, Gianfranco Manrique, Emmanuel Tus, Enzo Castro, Mauro Ramos, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Iván Lozano, Enzo Molina, Estanislao Iglesias, Lucas Valdéz, Mauro López, Jorge Coria. D.T: Juan Cruz Candina. Ayudante de campo: Martín Dorronsoro. P.F: Luciano Ponce.

Oro Verde de Saladillo: Luis Grosso, Tomás Bosolazco, Jesús Mendoza, Augusto Alegre, Simón Rojas, Franco Medina, Orellano, Alcaráz, Lautaro Machado, Leonardo Reinoso, Gonzalo Leinen. Relevos: Souco, Emanuel Reinoso, Campusano, Thiago Antunez, Maximiliano Marín.

Arbitro: Sergio Holze. Líneas: Nehuén Barboza y Tomás Tejerina( Lobos).

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