BM – lunes 17 de noviembre

AUTORIDADES MUNICIPALES SE SUMARON A LA “CAMINATA ROSA” El intendente interino, Fabián Blanstein, el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz y el coordinador de la mencionada área, Pedro Cantet, entre otras autoridades, acompañaron a la Asociación Civil Flores Rosas en la “Caminata Rosa”. El evento, que contó con una interesante convocatoria por parte de la comunidad en general e instituciones, se llevó a cabo el domingo 16 en el Parque Plaza Montero, siendo el punto de partida la Botera de Canotaje Las Flores. Bajo el lema “La detección temprana del cáncer de mama salva vidas”, los participantes realizaron el recorrido que contó con distintas actividades físicas y recreativas, utilizando prendas, pañuelos y globos color rosa, y sumándose a esta importante iniciativa para concientizar a la población.

SEXTO PUESTO PARA EL EQUIPO MUNICIPAL DE NATACIÓN EN EL PROVINCIAL DE MAR DEL PLATA El elenco Municipal de Natación ocupó la sexta posición en el Campeonato Provincial “51° Aniversario FENBAS”, que se disputó desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de noviembre en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” (EMDER) de la ciudad de Mar del Pata. Una vez más, los nadadores de nuestra ciudad a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco, tuvieron un magnífico desempeño como lo hicieron durante el año, obteniendo numerosos lugares en el podio con interesantes registros en las competencias de los siguientes estilos de la división Promocional: libre, pecho, mariposa, espalda y posta combinada, sobre distancias de 50, 100, 200 y 400 metros. Debemos consignar que los florenses estuvimos representados por Benjamín Lemma González Candelaria Lemma González, Valentina Perazzo Iriarte, Macarena Espinosa, Guadalupe Valerio, Santino Lemma González, Domingo Scarpitti, Gonzalo Onzari, Antonia Palacios, Luca Branchesi Gómez, Tomás Bidegain, Delfina Antonelli Gigena, Renata Llull y Martino Méndez; quienes realizan sus entrenamientos con esfuerzo y dedicación en la pileta climatizada del Natatorio Municipal “Hugo Mauro”. Cabe destacar que intervinieron 40 delegaciones, donde las posiciones fueron: 1°) Hogar Social de Berisso con 1.309,50 puntos, 2°) Estoa La Plata con 1.087,50; Complejo Forza con 634; 4°) Municipio de Quilmes con 624,50; 5°) Marea Roja San Vicente con 535; 6°) Municipalidad de Las Flores con 441; 7°) Escuela de Natación Tres Arroyos con 401; 8°) Natatorio Rosso con 385; 9°) Municipio de Lomas de Zamora con 364,50 y 10°) Escualo Tandil con 350 unidades.

FINALIZÓ CON ÉXITO LA 11º EDICIÓN DEL ENCUENTRO DE COROS CIUDAD DE LAS FLORES Este fin de semana se desarrolló en nuestra ciudad la última de las tres fechas programadas durante el año correspondientes al Encuentro de Coros Ciudad de Las Flores y sus parajes rurales. En esta ocasión se puso punto final a la 11ª edición de este evento organizado por el profesor Miguel Ángel Polito y que cuenta con un fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura. Las actividades dieron comienzo el viernes en horario vespertino con la recepción de las delegaciones de coreutas visitantes en el Salón Rojo. Por la noche se realizó el primer concierto en el Templo Parroquial. El sábado desde el mediodía, los integrantes de las agrupaciones de voces se dirigieron al paraje rural El Trigo, lugar donde compartieron un almuerzo y día de campo, como así también participaron de un taller coral dirigido por la Maestra Roxana Muñoz. A la noche se realizó un segundo concierto en el Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores de la calle Alem y Pueblos Originarios. Al día siguiente pasado el mediodía, en un sector del veredón de la laguna del Parque Plaza Montero, las delegaciones corales participaron de una “Cantata al aire libre” para finalizar luego las actividades con un gran almuerzo en el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner”.

Formaron parte de este último encuentro de la undécima edición: el Coro Polifónico Municipal de Bolívar, Coro Ostinato, Coro Voces para la Salud, Coro Inofensiva Locura, la Agrupación Coral Atardecer y el Coro Polifónico de Las Flores. Es importante también destacar que el intendente interino Fabián Blanstein acompañó con su presencia el evento de apertura y cierre de las actividades de un encuentro que, con singular éxito, cumplió con todas las expectativas programadas.

CIERRE DE AÑO DE LOS CENTROS DE PROMOCIÓN COMUNITARIA CON MUCHA ALEGRÍA Los Centros de Promoción Comunitaria, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano a través de la Dirección General de Promoción Comunitaria a cargo de Silvina Castro, cerraron el año 2025 con un espectáculo único lleno de alegría, colorido y el resumen del trabajo realizado por coordinadoras, personal, familias y con los niños como protagonistas. El Acto se llevó a cabo en el Teatro Español donde tanto los alumnos de grados, como de las guarderías mostraron divertidas coreografías preparadas para la ocasión. Bailaron los chicos de los Centros Este, Ositos Cariñosos, Sur, Oeste, Manzanares, Norte-Amparo Materno Infantil; además compartieron una coreo las mamás del Centro Oeste y el grupo de Abuelos Cuentacuentos de la Dirección de Adultos Mayores, con la voz de Ana María Calandrelli, representó el cuento “Caperucita Roja”. El Centro del paraje Pardo y el Jardín Maternal “Eva Perón” también acompañaron la jornada donde no faltaron los reconocimientos, la entrega de presentes, los saludos y toda la energía que siempre caracteriza a las instituciones. Para cerrar este ciclo y como símbolo del trabajo conjunto, los Centros interpretaron la canción “Todos Juntos” de Soledad con el acompañamiento de la cantante Agustina Romero y los niños que forman parte de las clases de bombo y eco folk a cargo de la profesora Camila Carabajal. Culminado el acto, todos los presentes disfrutaron del espectáculo de robots led y mucha música.

GIMNASIA ARTÍSTICA: ALUMNAS FLORENSES COMPITIERON EN TAPALQUÉ La Secretaria de Deportes y Cultura hace mención a la participación de alumnas del grupo de Gimnasia Artística pertenecientes a la Municipalidad de Las Flores y al Centro de Educación Física N° 6, en el Torneo llevado a cabo el sábado 15 de noviembre en Tapalqué. El grupo estuvo compuesto por 31 gimnastas a cargo de los profesores Lucrecia Durandez, Lucrecia Sánchez, Matías Gennuso, María Noemí de los Heros y Melisa Hemmen; alcanzando lugares en el podio: 1°) Antonia Herám Rodríguez (E4 Mini) y Antonia Loiza Rosas (E1 Preinfantiles); 2°) Josefina Isasmendiz (E1 Mini) y Julieta Etchalus (E1 Preinfantiles); y 3°) Noa Guaini (E1 Mini). También tuvieron un muy buen desempeño: Antonia Sella, Lola Genta Cisneros, Julia Gómez Bradley, Renata Condinanzo, Maitena Sielas, Clara Fernández, Morena Morillas, Paz Tirado Bossi, Franchesca Caputo, Juana Traut, Trinidad Traut, Isabella Lahitte, Emma Dunne, Clara Caputo y Franchesca Borda (E1 Mini); Catalina Bisbal, Anfonsina Sielas, Pilar Otazo, Juana Quesada, Paz Civale, Paz Carrillat, Uma Toledo, Morena Ponce, Renata Orlando y Francesca Rossina (E1 Preinfantiles); y Juana Ramella (E1 Infantiles). Además, formaron parte del certamen Bolívar, Azul, Mariano Moreno y las dueñas de casa.

BUEN ESPECTÁCULO DE EITI LEDA EN EL TEATRO ESPAÑOL La música «Tributo a Serú Girán» sonó más que bien en el Teatro Español de nuestra ciudad. Clásicos de la icónica banda de rock argentino que lideró Charly García junto a David Lebon y otros músicos de primer nivel de nuestro país, fueron desarrollados por la banda Eiti Leda que llegó a Las Flores con toda la expectativa para actuar en el reacondicionado edificio de la avenida Carmen 614. Desde Seminare hasta la canción propia Eiti Leda, entre otros temas ya históricos, fueron ejecutados en los acordes de buenos músicos y la voz del cantante del grupo. Todo esto premiado con los aplausos del público.

Eiti Leda, en su paso por Las Flores, formó parte de la serie de buenos espectáculos programados por la Dirección del Teatro Español durante la temporada 2025.

JORNADA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES En marco del Día Mundial de la Diabetes, fecha que se conmemora cada 14 de noviembre, desde la Secretaría de Salud se realizó una jornada para brindar información a la población. Durante el encuentro, se habló sobre la enfermedad y cómo prevenirla. Las acciones se llevaron adelante junto al Dr. Adrian Decundo; el equipo municipal de PRODIABA; la Liga de Ayuda al Diabético y Promotores Comunitarios de la Provincia de Buenos Aires.

TAEKWON DO: FRANCISCO MENÉNDEZ CAMPEÓN MUNDIAL EN PUERTO RICO -Naira Garay también tuvo una destacada presentación-. La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Francisco Menéndez (9 años) y Naira Garay (11 años) por su excelente presentación en el tercer Campeonato Mundial Abierto de la Federación Internacional Chan Hun de Taekwon Do, que se llevó a cabo desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de noviembre en el Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico.

Francisco se consagró Campeón en la especialidad Formas y resultó tercero en la modalidad Combate mientras que Naira obtuvo la cuarta ubicación en Formas y en Combate alcanzó el tercer lugar. De esta manera, los alumnos a cargo del instructor Mayor IV Dan Cristian Amatriain e integrantes de la Asociación General San Martín que lidera Julio Penayo (9° DAN Grand Master), tuvieron su experiencia a nivel mundial en este importante certamen que reunió a 1.000 competidores de 20 países, donde cumplieron con las expectativas conquistando puestos de privilegio.

