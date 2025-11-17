El Taladro ganó y se ilusiona con la clasificación

Fue 4 a 3 la victoria del “Naranja” sobre Juventud Deportiva. Dos goles de Gabriel Cenzano, Bautista Onraita y un gol en contra del “Depor” fueron decisivos para consumar la victoria del equipo de Gonzalo Aparicio.

(Por Flavio Iacomini)

Desde el arribo del nuevo cuerpo técnico, la cábala futbolera de la camiseta alternativa de color naranja, también funciona como el equipo.

El Taladro, volvió a ser protagonista en la tarde de ayer en el CEF N° 6 cuando consiguió un nuevo triunfo que lo hizo trepar en la tabla de posiciones y que lo hace ahora solo depender de sí mismo para intentar clasificar rumbo a las semifinales.

A los 13, Jonatán López, de gran partido (en el segundo tiempo se fue expulsado por doble amarilla) introdujo la pelota en el área al rematar de derecha. El lateral albiverde Mateo Caputo, quiso rechazar, pero la redonda, de manera fortuita, se fue en contra de su valla. Era el 1 a 0.

A los 25 llegó el empate de Juventud Deportiva cuando hubo mano en el área bien cobrada por el árbitro de Cañuelas Leonel Oroná.

La ejecución desde los doce pasos de Román Panattieri para igualar el encuentro.

La andanada de goles se dio después en el segundo tiempo. Al minuto de iniciada la segunda mitad, gran jugada de Jonatán López, tras el remate del delantero, Gabriel Cenzano la aseguró casi en la línea para poner el 2 a 1.

A los 23, llegó el centro del recién ingresado Alexis Francio, Parietal derecho del central Jeremías Cárdenas para igualar de nuevo el partido.

A los pocos minutos de aquella jugada, centro desde la izquierda del ataque del “Naranja” y la cabeza de Bautista Onraita para aparecer detrás de todos y poner el 3 a 2.

A los 32, golazo de Gabriel Cenzano, de zurda la clavó a media altura contra el poste izquierdo del arquero Valentín Odera Boetto.

Deportiva, que también se había quedado con diez jugadores por la expulsión de Alexis Franco (hacía poco había ingresado) por una fuerte infracción, fue en busca del descuento y lo logró a través de Luis Urruchua, que cabeceó al gol en el minuto 95. Los últimos dos minutos fueron tremendos con Deportiva en busca de la igualdad y con El Taladro pudiendo liquidarlo en la contra.

El juez Leonel Oroná decidió finalizar el partido en el minuto 97 y El Taladro festejó mucho su gran victoria que lo hace ahora ilusionarse con buscar un lugar en la zona clasificatoria camino a las semifinales.

El “Verde”, ahora anaranjado, mostró buenas señales con varios picos altos, sobre todo en ofensiva donde también se destacaron Juan María López y el joven delantero de la Sub 17 Rocco Lemma.

Para la próxima, el equipo de Gonzalo Aparicio, no la tendrá nada fácil cuando se encuentre con el duro Barrio Traut. Para Deportiva, la historia no será menor. No tendrá otra opción que jugársela ante El Hollín de Sandez-Carpinetti.

El Taladro: Bruno Alegre, Alan Patrault, Valentín Depollier, Sergio Caputo, Gianfranco Manrique, Bautista Onraita, Juan María López, Santiago Loustau, Jonatán López, Gabriel Cenzano, Rocco Lemma. Relevos: Agustín Delgado, Ignacio Ruiz, Juan León, Fernando Montenegro, Segundo Cuburú, Braian Lorenzo. D.T: Gonzalo Aparico. Ayudantes de Campo: Fernando Di Pasquo y Juan Cazes.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boetto, Fernando Carrera, Dylan Medrano, Mateo Caputo, Facundo Valdéz, Jeremías Cárdenas, Luis Urruchua, Jorge Corbetta, Román Panattieri, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Lucas Borda, Joaquín Guerrero, Federico Quiróz, Diego Vázquez, Agustín Montenegro, Alexis Franco. D.T: Luciano Borda-Diego Rodríguez.

