Inauguraron el cartel de accidentes de ruta 3 en Azul

En la rotonda de acceso a Azul ubicada en Ruta 3 y Avda. Piazza, se llevó a cabo en la tarde de este domingo la inauguración de un nuevo cartel que exhibe las cifras actualizadas de accidentes personas heridas y fallecidas en la Ruta Nacional N° 3, en el tramo comprendido entre San Miguel del Monte y Azul. La iniciativa fue impulsada y organizada por la agrupación Estrellas Amarillas junto a Vecinos Autoconvocados por la Autovía YA y la Fundación CEDA. El objetivo principal de la instalación es visibilizar la gravedad de la situación vial en este corredor, uno de los más transitados de la región, y reforzar la conciencia sobre la importancia de la prevención. Durante la presentación, los organizadores remarcaron que la difusión permanente de estos datos buscan generar impacto en la comunidad y exigir mejoras en materia de infraestructura y seguridad.

Fuente: Noticias de Azul (Azul)

About The Author