17 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Inauguraron el cartel de accidentes de ruta 3 en Azul

1 minuto de lectura
6 minutos atrás Fm Alpha

En la rotonda de acceso a Azul ubicada en Ruta 3 y Avda. Piazza, se llevó a cabo en la tarde de este domingo la inauguración de un nuevo cartel que exhibe las cifras actualizadas de accidentes personas heridas y fallecidas en la Ruta Nacional N° 3, en el tramo comprendido entre San Miguel del Monte y Azul. La iniciativa fue impulsada y organizada por la agrupación Estrellas Amarillas junto a Vecinos Autoconvocados por la Autovía YA y la Fundación CEDA. El objetivo principal de la instalación es visibilizar la gravedad de la situación vial en este corredor, uno de los más transitados de la región, y reforzar la conciencia sobre la importancia de la prevención. Durante la presentación, los organizadores remarcaron que la difusión permanente de estos datos buscan generar impacto en la comunidad y exigir mejoras en materia de infraestructura y seguridad.

Fuente: Noticias de Azul (Azul)

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Números que impactan: en Azul se actualizó el cartel de las víctimas en la ruta 3

6 días atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Tandil vuelve a tener el salame más largo del mundo: 487,22 metros

7 días atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Monte pone a punto su Terminal: nueva pintura y mejoras para la temporada de verano

2 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Inauguraron el cartel de accidentes de ruta 3 en Azul

6 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Provincia impulsará cinco nuevos parques solares

31 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Oportunidad: Venta Chevrolet Corsa 2009 GNC

12 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Francisco y Naira se despiden de Puerto Rico con el bronce bajo el brazo

12 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.