17 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La Provincia impulsará cinco nuevos parques solares

1 minuto de lectura
40 minutos atrás Fm Alpha

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires anunció la construcción de cinco nuevos parques solares. Los mismos estarán ubicados en los municipios de Alberti, Azul, Coronel Rosales, Punta Indio y San Cayetano. Estas nuevas intervenciones se sumarán a los 26 que ya se encuentran en funcionamiento en el territorio bonaerense. Los trabajos incluyen también la provisión de componentes y servicios para la instalación de un parque solar fotovoltaico (PFV) con bancos de baterías, la reparación del terreno y el cerco perimetral; la adquisición y el montaje de paneles, inversores híbridos, baterías y racks, transformadores, estructuras y otros componentes. En el caso de los parques de Pehuen Có y San Cayetano, se incorporará, además, un sistema de almacenamiento en baterías de litio, que permitirá cargar de energía y atender las demandas fuera del horario solar.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Una atracción de Tandil podría consagrarse como la gran joya rural bonaerense

3 semanas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Juegos: Más medallas y resumen del viernes

1 mes atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Miércoles con 3 medallas y el resumen

1 mes atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Inauguraron el cartel de accidentes de ruta 3 en Azul

14 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

La Provincia impulsará cinco nuevos parques solares

40 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Oportunidad: Venta Chevrolet Corsa 2009 GNC

12 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Francisco y Naira se despiden de Puerto Rico con el bronce bajo el brazo

12 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.