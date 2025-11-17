Plan de Ordenamiento Urbano: el Concejo Deliberante convoca a vecinos e instituciones

El Honorable Concejo Deliberante invita a vecinos, vecinas e instituciones a presentar sus sugerencias y aportes por escrito sobre el Proyecto de Modificación del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Las Flores. Se recibirán presentaciones hasta el 12 de febrero de 2026 en la Secretaría del HCD. Todas las propuestas serán analizadas en reunión plenaria, previo a la aprobación del plan en sesión. Tu participación es fundamental para construir, entre todos, una ciudad más ordenada y sostenible. Para más información acercarse a Secretaría, de lunes a viernes de 10 a 12 hs. en Avda. Rivadavia 421.

